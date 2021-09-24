恒大破产是否会拖累中国经济？

中国房地产巨头恒大连日来被推上国际舆论的风口浪尖，虽然昨天周四恒大按期支付了部分债卷利息，让陷入恐慌的债主们看到了微弱的希望，但是，舆论继续关注债务高达两万亿元人民币，相当于中国GDP2 %的恒大是否会到下？北京政府究竟会任由其到下还是会鼎力救助？一旦恒大破产是否会引发多米诺效应，会对中国经济乃至世界经济带来多大的冲击？

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在今天的今日经济节目中，本台综合各方的评论向大家做一个综述。

法国的观点周刊网站近日刊登长篇评论文章，标题是习近平为何任由恒大倒塌？文章介绍了恒大在中国经济中所占有的地位，指出恒大成立二十多年来，中国经济将近29 %由房地产行业支撑，相比之下，法国的房地产行业在GDP中的比例为14%。外界对中国楼市泡沫何时破灭早已担忧多年，不过，到目前为止，中国政府始终源源不断地向房地产行业输血。那么，恒大这一次又有何不同呢？新冠危机使房地产市场停滞不前，两年来房价几乎没有出现浮动，尤其是中国官方制定房地产行业三条红线之后，使中国房地产公司普遍陷入危机，恒大的债务与资产的比例并非是其中最最危险的，中国房地产行业仅有18 %地企业符合官方制定的指标。文章引述加拿大中国问题专家Alex Payette的分析指出，恒大危机不排除政治因素，他认为许家印所谓白手起家的励志故事只不过是传说，在中国，没有任何一个商人，包括马云在内，可以脱离官方的支持，而他认为，许家印的靠山应该是江派的大老曾庆红，习近平倘若要打击曾庆红，那就很可能首先从他的钱包着手。当然，习近平也完全意识到恒大倒闭所可能造成的社会后果，民众愤怒的目标很可能最终会转向党和政府，为了安抚投资者与购房客户，北京政府最终很可能会选择一个折中的解决方案。

北京政府应该不会见死不救，彭博社（Bloomberg）彭博行业研究（Bloomberg Intelligence, BI）驻香港的分析师帕特里克·黄（Patrick Wong）也持类似的观点，他相信中国政府将会找到一种方法避免房地产行业出现重大危机。但与此同时为了避免给其他开发商开放绿灯，官方也不会向恒大提供全面救济。他相信中国的国有企业可以帮忙解决危机，收购开发商手中的土地与项目，但是，这个过程可能会十分漫长，在短期内，情况将十分糟糕。

不过，也有海外中文媒体时事评论员认为，恒大暴蕾事实上早在一年前就已经开始，中国政府早已极力挽救，并且注入了大量的资金，恒大既是大到不能倒；也是大到不能救，北京在注入大量资金之后，也开始怀疑这个无底洞深不可探，因而决定让恒大在可控制的前提下崩溃，让投资恒大理财项目的个体投资者承担投资风险，因为这批投资者最终也很可能如2018年投资p2P理财而血本无归的中国人一样，他们也只能自认倒霉。

至于恒大倒闭是否会对中国经济造成巨大冲击？恒大是否可能成为中国的“雷曼”？ 评论对此颇有分歧，中国国内经济学者普遍认为恒大倒塌不太可能引发金融危机，虽然他们也承认房地产行业疲软必将对中国经济产生负面冲击。分析人士指出，金融危机爆发在很大程度上与市场恐慌有关，而市场恐慌主要是有心理因素造成，在一个信息封锁的国度，只要封锁信息就可以从源头消除恐慌，因而避免金融危机。相信中国政府在控制信息领域是游刃有余。

如果说，美国金融巨头索罗斯所谓恒大倒闭会导致中国经济崩溃的说法颇有危言耸听的嫌疑的话，中国经济除了恒大之外确实还面临许多别的麻烦，纽约时报指出，中国的许多工业领域产能过剩，加上建筑行业的衰退，促使经济学家做出了经济增长放缓的预测。美国银行周二降低了中国明年的经济增长预期，从此前的6.2%下调到5.3%。