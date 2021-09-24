支联会明商解散 邹幸彤吁会员反对 忧挫公民社会 亦不信「解散救人」传言

有32年历史的香港市民支援爱国民主运动联合会明（25日）日面对是否解散的命运，成员团体将面对艰难抉择，因为继正副主席兼元老的李卓人和何俊仁呼吁会员支持解散后，同在狱中还柙的新生代副主席邹幸彤亦发出公开信，表明反对解散，呼吁会员坚守，称这是对「狱中人最大的力量」。她不相信「中间人」传出的「解散救人」说法，忧虑自动解散会对坚持者和公民社会的未来「影响深远」。

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根据章程，明天的会员大会至少须有20名团体代表出席才符合法定人数要求，但会员可授权他人出席，毋须亲自现身。但据本台了解，仍有会员团体忧虑，投反对票会被当局盯上或针对。

邹幸彤昨在其脸书发表《致支联会成员团体公开信》，指出支联会必会解散，分别是自行解散抑或由港府「被解散」。她指出，作为「煽动颠覆国家政权罪」被告的支联会，早晚会被当局指为「非法组织」，一旦定罪，便可藉《港区国安法》责令支联会停止运作；但当局已急不及待地表示要引用《公司（清盘及杂项条文）条例》剔除支联会的公司注册。保安局长邓炳强早前建议剔除支联会的公司注册时，称该会可在25日，即特别会员大会举行之日或之前作出辩解，其后，特首会同行政会议将讨论其建议。

她续称，若「自行解散」，必然对该会坚持了32年的「争取平反六四」等五大纲领的运动造成一定挫折，令支联会失去声音及话语权，断绝以支联会之名继续抗争的任何可能，日后工作更难展开；相反，若是被取消注册，只是没了法律的躯壳，但仍可像其他在极权政体下的公民团体般，不注册而为公义发声，「这就是『民心不死，抗争仍在』的争取民主必然态度」。

邹幸彤透露，她8月初获得保释后，便有「中间人」传来不同风声，包括「如不解散，后果严重」，并设下「一周死线」；另又有传「解散救人」的承诺，但教协、民阵等组织解散后仍逃不过官媒的穷追猛打和追「罪责」，令她对「解散救人」的「承诺」存疑，认为自行解散后，只会让当局的打压更肆无忌惮。她相信，政权既已选择「全面歼灭」公民团体，她选择「坚持到底」，维持运动能量；若「止蚀离场」，可能会令抗争被政权弱化为零星的个人反抗，若此，对坚持者和香港公民社会的未来，将是「影响深远」。而为了自已的选择，邹自言「已有长期坐牢狱的心理准备」。

帖文亦回应了李卓人和何俊仁发信呼吁会员支持解散的言论，邹幸彤开首便表明，不认同二人的意见，觉得二人或许有「另外的考虑」，故虽信任二人的经验和判断，但「无法说服自己主动解散是一 个『好』选项，遑论『最好处理』。她认为，政权已经全面亮剑，此时「配合」其行动，不可能换到任何「好处」。

邹又说，收到传闻指，明天召开大会的六四纪念馆，已被设置针孔和偷听器，以及反对解散者可能被秋后算账等，认同纪念馆不再是个可以安全讨论的地

方。她认为，对方要放出如此风声，正正说明他们害怕支联会的道义力量。若有会员出于人身安全的考虑而无法出席、发言，或无法按自己真实的意愿投票，她表示十分理解。