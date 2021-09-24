杨振宁北京庆百岁生日

诺贝尔物理学奖得主、中央研究院院士杨振宁22日在北京庆祝百岁华诞，并在清华大学发表演说，内容提到1971年访问“新中国”是他人生中极为重要的一段。据新头壳今天报道称，实岁99岁的杨振宁1922年9月出生于安徽合肥，1938至1944年就读国立西南联合大学物理系，先后获学士、硕士学位；1948年获美国芝加哥大学哲学博士学位，他原为中华民国籍，1964年入美国籍。有介绍说杨振宁是目前唯一获得诺贝尔物理学奖的中华人民共和国公民。

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据新头壳今天报道称，诺贝尔物理学奖得主、中央研究院院士杨振宁22日在北京庆祝百岁华诞，并在清华大学发表演说，内容提到1971年访问“新中国”是他人生中极为重要的一段。据该报道，而中国社群网络、媒体刊登多张现场照片，可以见到其妻子翁帆搀扶陪同。报道说45岁的翁帆当天穿着一袭红色洋装，气质出众。

杨振宁在演说中表示，他1971年第一次访问“新中国”，是他人生中“非常非常重要的一段”，当年他从中国原子弹研发者邓稼先处得知，1964年试爆成功的第一颗原子弹“全由中国人制造”，杨振宁说：“除了在最先略微有一些苏联人帮助，后来基本上是中国人自己做的”，这是他第一次对新中国有了一点认识，也对他以后50年的人生轨迹有非常重大的影响。

杨振宁创立“杨－米尔斯规范场论”（Yang-Mills gauge theory），并提出“杨－巴克斯特方程”（Yang-Baxter Equation），又与美国华人物理学家共同提出“宇称不守恒原理”，获得1957年诺贝尔物理学奖，成为最早获得诺贝尔奖的华人，还被《物理教师》期刊列为历史上杰出的18位物理学家之一。

该美国华人物理学家是指李政道。

据该报道，实岁99岁的杨振宁1922年9月出生于安徽合肥，1938至1944年就读国立西南联合大学物理系，先后获学士、硕士学位；1948年获美国芝加哥大学哲学博士学位，他原为中华民国籍，1964年入美国籍。现为中国中科院院士，北京清华大学高等研究院名誉院长、教授。

该报道称，杨振宁发妻杜致礼2003年逝世，他隔年再娶小54岁、时年28岁的翁帆，“爷孙恋”一度引起社会热议。