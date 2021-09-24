桂从友今天离任 瑞典媒体称不想念也说对继任者不抱希望

中国驻瑞典大使桂从友今天离任。据中央社说，中国知名战狼外交官、驻瑞典大使桂从友即将离任，瑞典媒体说罕见如此“没有外交手段的外交官”，让驻在国的政党团结一致要求把他赶走，一篇媒体评论说，会想念桂从友的瑞典人应该不多，瑞典也不需要对桂从友的继任者抱持太大希望。

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据该报道称，中国驻瑞典大使离任打包，战狼外交被批威胁民主自由。

据瑞典广播电台（Radio Sweden）Ekot频道今天报导，桂从友传出将于24日离任，新任大使预计今年底上任。Ekot频道是从桂从友给瑞典商界的信件中得知他将离任的消息，随后并得到中国大使馆证实。瑞典另一家媒体“快报”（Expressen）也向中国大使馆查证，得到的回应是桂从友已在打包。中国官方尚未正式发布相关消息。

桂从友于2017年上任后争议不断，曾多次恐吓瑞典记者、政治人物、智库甚至政府，被瑞典媒体视为民主与言论自由的威胁。包括左派党（Left Party）、基督教民主党（Christian Democratic Party）与瑞典民主党（Sweden Democratic Party）在内的在野党曾于今年4月桂从友再次威胁记者后，要求瑞典政府将他驱逐。

瑞典“每日新闻”（Dagens Nyheter）一篇评论以“很少有外交官这么没外交手段”为标题，指出桂从友的激烈举止让平常不合作的政党都联合起来要求将他驱逐。评论说，他高调的举措可能是为了给国内长官留下好的印象，至于他是否会受到上级奖励，则需继续观察。

该报道称，快报的评论则说，桂从友让瑞典吓了一跳，因为在他之前，从来没有这样的中国大使。但评论也说，如此强势、高调的外交手段在现今的中国已是常态。评论说，会想念桂从友的瑞典人应该不多，瑞典也不需要对桂从友的继任者抱持太大希望。