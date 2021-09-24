欧洲企业不赞成中国更高水平自力更生

一个欧洲商业团体表示，中国应该放弃由中国国家主席习近平推动的更高水平自力更生的最高战略，否则恐将损害创新和增长前景。

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中国欧盟商会呼吁中国放弃自力更生战略，否则恐损害创新和增长前景。据路透社报道说，中国欧盟商会的报告说：“有令人不安的迹象表明，中国正日益向内转...这种趋势使人们对该国未来的增长轨迹产生了相当大的怀疑。”中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)在一次简报会上说，对政治控制的渴望和“对波动的恐惧”是罪魁祸首。

中国一直试图在其长期发展中减少对海外市场和技术的依赖，这是由中美裂痕加深而带来的转变，即所谓的“双循环”战略。

报告指出，继续对国有企业提供政策支持，国家安全问题对经济政策产生“令人不安”的影响，以及努力强化对私营部门的控制，将拖累创新和效率。报告说，“尽管这种做法的成本可能在几年内无法察觉，但却是相当巨大，不应被忽视。”报告说，双循环将要求中国“偏离”1970年代改革的精神，可能导致外国投资减少，资源错配，并引发国外更强的抵制。1970年代的改革开放了中国的经济，并激发了持续数十年的快速增长。据伍德克说，“中国面临着小题大做的风险，”

中国决策层强调，中国将继续开放并欢迎外国公司。但欧盟商会报告说，虽然一些拥有中国所需技术的外国公司受到欢迎鼓励，如化工行业，但其他公司却没有。

据该报道，一些网络设备和服务的外国供应商告诉商会，由于以国家安全为由加强审查，“市场退出是不可避免的”。例如，医疗设备的供应商有时无法销售他们的产品，因为医院试图“购买中国产品”，伍德克说。

报告还敦促中国缓和对欧洲针锋相对的制裁，这些制裁阻碍了中欧一项关键投资协议获批。

据伍德克说，外国公司为中国的税收、贸易和就业做出了重大贡献，反过来，中国仍然是欧洲公司的一个关键市场，在疫情期间帮助支撑了业务。伍德克说，“在许多情况下...是中国的业务稳定了总部，从根本上说也给商会带来了业务。”