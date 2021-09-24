欧洲央行行长：恒大如果破产，对欧元区的影响“将是有限的”

法新社从法兰克福报道，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周五淡化了负债累累的中国房地产巨头恒大如果破产会对欧元区造成的影响。

广告 继续浏览后续

拉加德女士在接受CNBC电视频道采访时表示说：“我对中国股市的最近的发展有着清晰的记忆，它们在世界范围内曾产生影响”，但是，“在欧洲，尤其是在欧元区，直接的风险将是有限的。”

拉加德女士补充说，“目前，我们看到的是，影响和风险将是以中国为中心的。”不过，鉴于全球金融市场的相互关联性，拉加德女士说欧洲央行正在密切关注局势的发展。

当被问及欧元区持续通胀的风险时，拉加德女士表示，她预计“明年将恢复更加稳定”，因为她说，“价格上涨的许多原因都是暂时的”，“与能源价格有很大的关系”。拉加德女士还表示，另一个主要的临时影响因素是德国上调了增值税，而此前2020年下半年，德国因疫情为了指出消费，把增值税下调了3个百分点。

恒大这家私营企业集团深陷2600亿欧元的债务中。出现支付违约的话，可能会导致中国建筑业急剧放缓，并导致世界市场的动荡。

曾经是中国最富的富人之一的恒大集团董事长许家印，他周三晚间强调，恒大应该“尽一切可能来履行”其承诺。