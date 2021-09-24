法国参议员访台：中国谴责违背“一中原则” 法专家回应“法国三权分立”

尽管中国驻法国大使卢沙野多次施压，法国国会参议院正式宣布参议院友台小组主席阿兰李察率领的参访团将于10月4日至11日访问台湾。

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参访团将由李察领队，成员包括两名小组副主席，共和党议员布瑞桑（Max Brisson）和社会党议员维里尼（André Vallini），以及中间派政党UDI的参议员、同时也是友台小组秘书卡迪克（Olivier Cadic）。这将是李察自2015年接任参议院友台小组主席以来，第三度造访台湾。

台湾外交部周四确认了上述消息，台湾外交部表示法国参议院的访台计划从今年三月就已经初步规划，虽然中方反复阻挠，但是，参议院访问台湾的意愿并没有改变。

法国参议员访台计划今年初曝光后引发北京的不满，中国驻法大使卢沙野今年2月及3月曾经两度致函阿兰李察，要求取消访台计划。引发李察的强烈不满，他曾经公开表示，将维持原定计划，并且反驳卢沙野所谓访台目的是向台独势力释放鼓励信号的言论。

中国驻法使馆周四又在使馆网站发表文章，指出法国参议员具有官方身份，不论以何种名义访问台湾，同台湾当局进行官方接触，都严重违反法国所奉行的一个中国政策，都将被“台独”分裂势力所利用，不仅损害中方核心利益，破坏中法关系，最终也将损害法国自身的声誉和利益。卢沙野再度表示希望有关人士三思而行，重新考虑他们的访台决定。

至于法国参议院代表团出访台湾是否违背法国政府遵守的一个中国原则，对此，法国战略研究基金会的中国问题研究专家，巴黎政治学院教师Antoine Bondaz的回答说，法国是一个三权分立的国家，法国的议会并不能够代表法国政府，在过去，无论是左翼还是右翼政府执政期间，都有法国参议员前往台湾考察。他说，应该向中国驻法大使解释法国的政治制度，作为中国政府的代表，中国大使自然有权发表他的观点，但是，法国方面必须向中国大使作出解释。