海航陈峰与谭向东问题闹大 指涉违法犯罪

中国海航集团今晚发布公告指出，海南省公安机关通知，集团董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。至于具体原因，目前尚不明朗。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，海航集团晚间透过官方微信帐号发表公告，海航董事长陈峰CEO谭向东涉违法犯罪遭限制行动。公告并强调海航集团及其成员企业运转“稳定有序”，破产重整工作依法顺利推进，生产经营不受任何影响。

近年来陷入严重财务危机的海航集团，今年1月间正式宣布破产，母公司及多家上市子公司并展开资产重整。3月中，海南省高级法院公告，裁定对海航集团等321家公司进行实质合并重整，并指定海航集团管理人担任321家公司实质合并重整案管理人。

9月12日晚间，海航集团公告，由辽宁方大集团和国资背景的海南省发展控股正式入主，成为海航集团航空和机场业务的战略投资者。

据该报道，海航集团当时表示，辽宁方大集团将成为海航控股的战略投资者、海南省发展控股将成为海航基础设施投资集团的战略投资者。若顺利投资完成，这两家战略投资者可能成为控股股东。依照规划，海航集团将于27至30日召开破产重整各程序第2次债权人会议。