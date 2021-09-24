秦刚说美中关系再也回不去了

中国驻美国大使秦刚美东时间23日在一场视讯演讲中坦承，中美关系过去几年经历了很大变化，“再也回不到过去”。双方必须要面对现实，面向未来，创新中美互动新机制、新方法。秦刚呼吁美国企业界人士继续积极参与中国的建设，继续为中美关系发展做出积极贡献。

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据中央社今天报道称，中国驻美国大使秦刚谈美中关系时说再也回不去了。秦刚还声称，中国人从来不信什么“修昔底德陷阱”，中国要用实际行动走出一条“和平发展的大国复兴之路”。而美国也要“坚持和平发展，摒弃错误思维”，与中方一道找到一条“相互尊重、合作共赢的和平共处之道”。

该报道引据中国驻美国大使馆官网讯息，秦刚当天以视讯出席彭博创新经济论坛高级别会议时说，对于中美关系，“创新”则是破解难题的“金钥匙”。面对复杂严峻的中美关系，双方尤其需要发扬创新精神，要有“新格局、新思维、新方法”。秦刚表示，中美历史、文化、社会制度不同，但彼此利益深度交融，双方“谁也离不开谁，谁也改变不了谁，谁也取代不了谁”。冷战思维和零和游戏违背世界潮流和人民意愿，只会激化矛盾分歧，导致冲突对抗。

据秦刚在谈到中美关系“新方法”时说，过去几年，中美关系经历了很大变化，“再也回不到过去”。双方必须“面对现实，面向未来，打破思维定势”，创新中美互动的“新机制、新方法、新领域”。秦刚重申中国官方一贯立场说，中方将继续扩大开放，促进中美科技、经贸合作；至于美方也要为两国合作“创造条件”，而不是“制造障碍”。

由于这场论坛的与会者包括美国商界高层人士，其中包括跨国企业负责人，秦刚呼吁这些企业界人士继续积极参与中国的建设，继续为中美关系发展做出积极贡献。

据中央社说，“修昔底德陷阱”（Thucydides Trap）意指崛起霸权和现状霸权间不可避免地必有一战。