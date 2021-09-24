纽约时报：《红色轮盘》在中国政府与企业互动的“黑盒子”上钻了个孔

美国纽约时报报道：本月出版的《红色轮盘：当代中国财富、权力、腐败和复仇的内幕故事》(Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption and Vengeance in Today's China)一书显示了政府官员如何故意模糊规则、让镇压的威胁始终存在，从而限制企业家群体在该国发展中所起的作用。

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刊登对这本书作者沈栋采访的纽约时报表示：虽然书中描述的许多事情都无法得到独立核实，但沈栋对金钱与中国政治相互作用的一手观察是毋庸置疑的。沈栋的前妻段伟红与中国前总理温家宝的家人关系密切，是《纽约时报》2012年一篇调查性报道的核心人物，该报道揭示了温家宝家人控制的巨大隐秘财富。虽然段伟红已于2017年9月失踪，但沈栋说，段伟红曾在这本书发行前不久联系过他，敦促他不要出版这本书。

纽约时报评论说：一些读者可能很难同情这对曾经的权力夫妇以及像他们这样富有的中国商业领袖。但这本书描述了他们通过与有权势的政府官员进行不正当往来，从而积累了大笔财富，他们利用这些官员的影响力让相关交易成为可能。当然，金钱与政治的组合在世界各地都滋生了腐败。沈栋告诉纽约时报：“在中国要做成每一件事都要进入模糊地带，大家都是在刀口上舔血。”

纽约时报指出：沈栋的书出版之际，中国企业家群体的未来正变得不确定。政府已在打击最成功的民营企业，包括电子商务巨头阿里巴巴集团和网约车公司滴滴，还判处了那些胆敢批评政府的商业领袖长期监禁。尽管他们有缺点、犯错误，甚至犯罪，但中国的企业家群体在帮助国家摆脱贫困、把中国建成世界第二大经济体上起到了重要作用——这是中共不愿承认的。

中国最高领导人习近平在追求“共同富裕”的努力中敦促企业大亨与国内其他人分享财富，引发了人们对国家可能扼杀私营部门、让中共对日常生活拥有更大影响的担忧。

沈栋在书中写道：“共产党对镇压和控制几乎有一种动物本能，这是列宁主义体系的基本原则之一。任何时候，该党有能力转向镇压，它都会的。” “在中国权力是一切，钱算个老几，“企业家也是被党压迫的阶层。” “只有在危机时期，党才会放松控制，允许更多的自由企业和更多的自由，中国不断增长的经济为该党提供了一个恢复其主导地位的机会。” “以前是经济挂帅，从习开始是政治指导。这是毋庸置疑的。”

沈栋认为，企业家阶层的大多数人都意识到体制有问题，但很少有人愿意说出来，因为发声成本太大。许多商界人士都在设法将资产转移到海外，至少是部分资产，他说道。很少有人愿意长期投资，因为风险太大，太难做。“搞长线的是傻子。”

纽约时报文章认为：沈栋的观察与其他人的说法相符。北京的一名女商人告诉作者：《红色轮盘》在中国政府与企业互动的“黑盒子”上钻了个孔。两位房地产大亨给我讲述过他们的屈辱经历——为了让项目获得批准，他们不得不在某个官僚的办公室外站了好几个小时。

为了让机场物流中心项目得到批准，沈栋有几年几乎每天晚上都请官员吃饭，每顿饭都要喝茅台。他的员工还给官员们送高级茶叶，为他们跑腿，满足他们妻子和孩子的要求。沈栋在书中写道，有一名员工由于陪同许多人去洗桑拿的次数过多，甚至洗到脱皮。机场和机场所在区政府的最高官员在项目建设期间换了三茬。每次换人后，沈栋的团队都不得不重新开始讨好官员的过程。