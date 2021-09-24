茅台前董事长袁仁国受贿罪被判无期徒刑

中国贵州省贵阳市中级法院今天一审公开宣判贵州茅台集团前董事长袁仁国受贿案，他因为收贿人民币1.129亿余元，被判处无期徒刑，并没收所有个人财产。至此，茅台酒厂多名官员落马，茅台酒厂被陆民讥为“落马专业户”。

广告 继续浏览后续

据中央社报道称，中国贵州省贵阳市中级法院23日一审公开宣判贵州茅台集团前董事长袁仁国受贿案，他因为收贿人民币1.129亿余元，被判处无期徒刑。现年65岁的袁仁国，1974年即进入贵州茅台酒厂工作，从酿酒工人干起，一路升任至董事长，有“酿酒大师”的称号；他在贵州茅台呼风唤雨多年，2019年5月才被查落马。

据贵阳中院微信公众号今天通报，经审理查明，1994年至2018年，袁仁国先后利用担任贵州茅台酒厂副厂长、副总经理、副董事长、总经理、董事长、贵州茅台酒公司董事长等职务上的便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合1.129亿余元。

据法院认为，袁仁国的行为构成受贿罪。鉴于袁仁国受贿2050万元是未遂；到案后能够如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

消息说，袁仁国担任贵州茅台董事长达18年，担任茅台集团董事长8年。也正是在他的任期内，茅台经历了计画向市场的转变、公司上市、成为白酒第一股以及茅台酒价格年年上涨、打击假酒、茅台酒供不应求等大事件。

茅台出厂价和市场实际零售价之间巨大的价差，意味着经销商有巨大的利润，这正是袁仁国得以上下其手的空间。2020年年初，中国反腐电视专题片“国家监察”在央视播出，其中就提到袁仁国的案情。据该专题片指出，袁仁国从一名酿酒生产线工人一步步成为“一把手”，随着职务的提升，他开始利用手中权力违规批专卖店、批“后门酒”搞政治攀附，透过利益输送找“后台”、寻“靠山”。其中，贵州前副省长王晓光就长期做着卖茅台酒的无本生意。他透过时任茅台总经理袁仁国等人，为家人和亲属办了4张茅台特许专卖经营权，7年获利4000多万元。

据称，同时，袁仁国靠“批酒”谋取巨额私利，自2004年以来，仅袁仁国妻子和儿女违规经营茅台酒就获利2.3亿余元。影片并指出，一大批经销商、供应商也千方百计和袁仁国拉关系、搭人脉，大搞利益输送。袁仁国办公室外的走廊，曾经每天门庭若市。

据贵州省纪委监委专案组工作人员刘勃指出，有个经销商为了讨好袁仁国，还送给袁仁国一个5公斤金鼎。

中央社说，袁仁国2019年5月被查，当年茅台集团就有11名高管落马，被陆民讥为“落马专业户”。