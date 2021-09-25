加媒要当局吸取孟晚舟案教训：中国是一个危险的国家

9月24日星期五，一个为期三年的外交和司法传奇结束了：根据与美国司法系统达成的协议，中国电信巨头华为的首席财务官孟晚舟得以离开加拿大，过去1000多天，孟晚舟一直被软禁在那里。同日中国释放了两名被逮捕和监禁了三年的加拿大人。

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据本台报道称，两个加拿大迈克尔获释返国的消息在加拿大受到欢迎，但今天上午的加拿大媒体对这种 "人质外交 "提出了非常严厉的批评。

在《Le Devoir》看来，被释放的两名加拿大囚犯是 "政治人质"。尽管中国一直否认孟晚舟的被捕与几天后发生的加拿大人被捕之间有任何联系。但据《Le Devoir》说，在加拿大被称为 "两个Michaels "的人是华为主管被捕的附带受害者。

《环球邮报》敦促加拿大当局吸取教训。该报回顾了两名加拿大人与孟晚舟的拘留条件：三年来，两个加拿大人被关在一个每天24小时都有亮灯的小牢房里。而孟晚舟则在她位于温哥华的豪宅里享受假释。 《环球邮报》说，加拿大必须从这个案件中吸取教训。毕竟，中国已经利用拘留加拿大公民来恐吓渥太华政府。

《La Presse》指控中国是一个 "危险 "的国家。《La Presse》在其社论中说："这个事件的结局没什么是好的，加拿大被卷入了两个世界超级大国的地缘政治争斗。问题是，加拿大不能反对美国，美国最初要求引渡中国华为高管。因为如果加拿大开始对美国说不，向中国屈服，我们要在哪里才能停得下来呢？"该报最后说："这个故事应该提醒我们一件事：中国是一个危险的国家。"

那么中国方面呢？据法新社报道说，北京方面周六（9月25日）表示，对华为高管的指控完全是捏造的，根本就是政治迫害。 " 中国央视CCTV援引中国外交部发言人的话说："对孟晚舟的所谓欺诈指控，完全是捏造的。”