孟晚舟回国官媒涌动 但未提2加人Michael获释与孟晚舟法庭认错

遭控诈欺的华为财务长孟晚舟与美国检方达成缓起诉协议，获释搭机离开滞留逾千日的加拿大。中国官媒欢迎她今晚返回“祖国”，但只字未提2名遭北京关押后释放的加国公民以及孟晚舟获释细节。官方媒体将孟晚舟获释归功于中国强大与政府努力。

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据中央社今天报道称,中媒欢迎孟晚舟返国,只字未提获释加国公民。

稍早，加拿大总理特鲁多表示，孟晚舟获释后数小时，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）也将返国。

路透社消息说，中国官媒欢迎孟晚舟回到“祖国”，但完全没有提及康明凯、斯帕弗这2名因北京明显报复行动而遭拘留的加拿大公民。

中央电视台（CCTV）引述孟晚舟在机上撰写的声明称，当她接近“伟大祖国的怀抱”，双眼忍不住热泪盈眶，她还说，“没有强大的祖国，我今天就无法重获自由”。

该报道称，孟晚舟撰写声明时，她搭乘的飞机正掠过北极上空，以避开美国领空。

新华社则将孟晚舟获释归功于“中国政府的不懈努力”。

中共官媒“环球时报”（Global Times）总编辑胡锡进在推特（Twitter）上发文称，“孟晚舟经历了痛苦的3年，这也是国际关系陷入混乱的3年”。他还说，“肆意拘留中国人是不被允许的”。

有消息说，推特在中国仍然遭禁。

不过，胡锡进或其他中媒皆未提及康明凯和斯帕弗返回加国一事，微博上也鲜少看见他们获释的相关回应。

2018年12月，加拿大应美国当局要求逮捕在温哥华转机的孟晚舟。中国数日后以涉嫌刺探情报为由，拘留康明凯和斯帕弗，并否认这是“人质外交”。