孟晚舟回国，两加拿大人获释，近三年的中加外交危机终于落幕

2021年9月24日，华为集团财务高管孟晚舟离开温哥华不列颠-哥伦比亚最高法院。 加拿大司法当局当日撤销了对她的保释条件。孟晚舟得以启程返回中国。

围绕华为集团财务高管孟晚舟引渡案而起的中加外交危机持续近三年后，24日出现重大转折。孟晚舟与美国司法当局达成延缓起诉协议后，于当晚乘机，返回中国。与此同时，一直被中国政府坚称与孟晚舟案无关的两名在押加拿大人同天获释，得以离开中国。

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中美加三国之间这场持续了近三年的外交与司法大战出现的转折几乎可以说带有戏剧性。

华为集团创始人任正非之女、华为集团财务高管孟晚舟2018年12月1日过境加拿大，在温哥华机场转机时，被加拿大警方应美国司法当局要求逮捕。美国司法当局指控她在华为子公司与伊朗签署合同时，没有如实向银行通报资讯，违反了美国对伊朗的经济制裁。倘若这项罪名成立，孟晚舟可能面对超过30年的刑罚。但条件是加拿大司法当局接受美国司法的引渡要求。同年12月11日，孟晚舟获得保释，在温哥华豪宅中，等待加拿大司法当局对是否接受美国的引渡要求的最终裁决。

中国政府立即对孟晚舟被捕发出谴责。几天之后，12月13日，中方证实，两名加拿大人涉嫌有危害中国国家安全的活动被捕。这两人分别是加拿大前驻华外交官迈克尔-康明凯和熟悉朝鲜事务的商人迈克尔-斯帕弗。

西方国家普遍认为中国逮捕两名加拿大的举动是“人质外交”，是对孟晚舟被捕的报复。次年1月，中国又宣布对一名在2014年被以毒品走私罪名被捕并一审被判15年监禁的加拿大人，改判死刑。中加外交危机进一步深化。

2020年5月加拿大法院决定继续审理是否向美国引渡孟晚舟。一个月之后，中国司法当局以间谍罪和窃取国家机密罪，闭门宣判已经被关押1年半的两名加拿大人11年徒刑。

西方国家普遍认为中国玩弄人质外交，中方则回应说是依法办案。就在几天前，9月2日，中国外交部发言人汪文斌还在北京的例行记者会上表示，两名加拿大人“康、迈二人犯罪铁证如山”，与孟晚舟事件“性质完全不同”。

不过，孟晚舟9月24日启程回国之际，两名“犯罪铁证如山”的加拿大人也同时踏上了回国的旅程。

中国官方媒体新华社沉默数小时后，才发布简讯，报道孟晚舟回国消息。但对两名加拿大人同时获释的消息只字不提。《 环球时报》主编胡锡进当日发微博评论，称“在中国政府强力协助下，孟晚舟最终以不认罪的方式获释”。

事件的转折点是24日，孟晚舟以视频方式现身纽约布鲁克林联邦法院公开听证会，并签署检察官提出的延缓起诉协议，根据这份协议，孟晚舟承认在华为子公司与伊朗签署合同时，向汇丰银行做出不实申报，隐瞒了华为公司在伊朗商业活动的真实情况。这也是美国司法当局追究就孟晚舟的理由。

美国代理检察官博克曼（Nicole Boeckmann）当日表示，接受这份协议，意味着孟晚舟承认在这起误导全球金融机构的行为中承担主要责任。

美国司法部当天在其网站协议详细论述了孟晚舟在华为子公司在伊朗签署合同时，掩盖真实情况的步骤。

根据协议，如果孟晚舟不违背协议的所有义务，没有其他违反美国联邦或地方法律的行为，美方可以在2022年12月1日撤销起诉。

加拿大司法当局随后签署释放令，取消对孟晚舟的保释条件要求。