孟晚舟搭包机回中国 刻意避开美国及周边空域

中国华为财务总监孟晚舟获释后搭乘中国政府包机，由国航777-300型客机飞行，航班编号为CA552，已于台北时间今早7时30分左右自温哥华起飞，目的地为广东深圳，预定今晚9时前后抵达中国。消息说，孟晚舟的包机刻意避开美国及周边空域，引发中国避免美国横生枝节的联想。孟晚舟的CA552班机，便成为知名飞航追踪软件Flightradar24上最热门的追踪航班，且远远超过其他航班。

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据中央社今天报道称，华为财务长孟晚舟获释后，今早搭乘中国政府包机自温哥华返国。根据追踪，她的班机避开了北太平洋及阿拉斯加航路，而朝北偏东绕经北极航路，引发中方避免美国横生枝节的联想。

该报道综合外媒及中国媒体消息，孟晚舟获释后搭乘的是“中国政府包机”，由国航777-300型客机飞行，航班编号为CA552，已于台北时间今早7时30分左右自温哥华起飞，目的地为广东深圳，预定今晚9时前后抵达。

孟晚舟获释后，曾在法庭外发表简短谈话。据中国媒体画面，她在谈话中说，这起案件在过去3年颠倒了自己的人生，但始终相信“黑暗当中总有一线光明，这是生命中珍贵的经验”。并“感谢我的祖国，还有我祖国的人民对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

孟晚舟获释也受到中国民众关注，但中国官方截至发稿为止，并未作出任何表态。中国外交部发言人赵立坚则透过新浪微博的个人帐号，简短写下“欢迎回家”4字；而环球时报总编辑胡锡进也发表短篇评论表示祝贺，并指这是“国家的力量最终塑造了这个结果”，希望能对中加关系重启和中美关系松动都产生一定作用。

根据媒体报导及中国网络画面，孟晚舟在发表谈话后，即在大批加拿大司法人员戒护下，前往温哥华机场通关登机离去。此后，她搭的CA552班机，便成为知名飞航追踪软件Flightradar24上最热门的追踪航班，且远远超过其他航班。

据中央社说，根据航路追踪显示，孟晚舟的包机并没有像其他自北美西岸飞往东亚的班机般，使用北太平洋或美国阿拉斯加的航路。而是向北甚至略微偏东，朝北极海方向飞去，避开美国领空及周边空域，是同一航线民航机很少选择的航路，引起中国网友讨论。其中许多人认为，这是中国方面避免美国“事后反悔找碴”、“横生枝节”的安排，在最后关头总要提防美国“出幺蛾子”（耍花样），毕竟孟晚舟滞留在加拿大就是美国所为；也有人表示，平安回国就好，绕点远路也无妨。