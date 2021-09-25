孟晚舟案加拿大后续：特鲁多在机场拥抱获释抵返的俩迈克尔

自2018年底在中国被拘留并于周五获释的两名加拿大人迈克尔-康明凯和迈克尔-斯帕弗于周六上午抵达加拿大，他们受到了总理贾斯汀-特鲁多的欢迎。法新社说，康明凯与斯帕弗乘坐加拿大空军专机飞回加拿大。

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据法新社今天报道称，康明凯与斯帕弗在华为高管孟晚舟前往中国后不久被释放，在加拿大西部的卡尔加里着陆。根据CTV的录像，当他们在凌晨走下飞机时，加拿大总理特鲁多在停机坪上迎候并拥抱了他们。

康明凯与斯帕弗乘坐加拿大皇家空军的飞机抵达加拿大本土，飞机降落时天色尚黑。康明凯的妻子告诉法新社，他将于上午飞回多伦多，他的家人住在那里。

据加拿大总理特鲁多称，"康明凯与斯帕弗两个人已经经历了1000多天的恐怖折磨。”

加拿大总理特鲁多周五在宣布他们离开中国时说："他们在每个阶段都表现出决心、优雅和坚韧，他们是对我们所有人的鼓舞。

法新社说，前外交官康明凯Michael Kovrig和商人斯帕弗Michael Spavor是在2018年12月在中国以间谍罪被捕，在渥太华和北京之间造成了前所未有的外交危机。 在美国要求逮捕华为财务总监孟晚舟之后，加拿大认为中国拘留康明凯与斯帕弗是一种报复性措施。

在加拿大被软禁近三年的万州，在根据与美国的司法协议被释放后，已于周五晚上飞回中国。