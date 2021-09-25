孟晚舟究竟认错了没有？中国官媒称不认罪不接受巨额款罚是正义底线

中国电讯设备供应商华为太子女孟晚舟引渡案终于落幕，她与检方达成协议后周五（24日）在加拿大乘搭专机回中国。中国多间官媒先后发表评论，当中指出孟晚舟不认罪，华为公司不接受巨额罚款或赔偿，形容“这是正义的底线”。另有官媒形容，孟晚舟获释是党中央坚强领导、中国政府不懈努力、全中国人民鼎力支持的结果，同时是中国人民的重大胜利。

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据东网今天报道说，孟晚舟获释回国，官媒称不认罪是正义底线。

该报引述中国官媒报道指，孟晚舟在视像听证会上向美方只承认有关案件的“事实陈述”，但表示“不认罪”是维护了自己和华为公司的尊严。这一历时1,000多天、轰动全球的案件，今次结果同时维护了中国的国家尊严。此案让世界看到美国为达政治目的无所不用其极的凶狠，以及他们对规则的无视，孟晚舟案将是美国永恒的污点。

文章又批评，美、加不能如此野蛮地对中国商务人士实施政治迫害，这就是整个中国的明确态度。拘捕孟晚舟的举动不但打破国际秩序，同时刺激了大国博弈的行动层面，其造成的破坏亦是深远，中方希望在案件告一段落的时候，华盛顿能够有所反思。

该报道称，另针对涉嫌间谍罪的加拿大公民斯派佛和康明凯也得以取保候审返回加拿大，官媒重申二人所犯下的刑事罪与孟晚舟无辜的政治蒙难在性质上截然不同，加拿大及西方颠倒黑白的敍事蒙蔽不了世人的眼睛，改变不了人们对孟晚舟案来龙去脉的常识性判断。

该报另一项报道指美检方指孟晚舟涉欺诈阴谋，与延缓起诉协议不符。

根据美国政府与中国科技巨企华为太子女孟晚舟，周五（24日）透过视像在美国纽约市布鲁克林区法院达成延缓起诉协议，孟晚舟承认曾就华为在伊朗业务误导汇丰银行，作为美国撤回引渡要求的交换条件。惟有观点指出，美国司法部发表的协议文件中无认罪相关字眼，质疑检方提到欺诈阴谋的说法。

在一份4页的事实声明中，孟晚舟承认于2013年，她就华为与在伊朗营运的旗下子公司Skycom之间的关系，向汇丰银行作不实陈述，指这间公司是华为合作的第三方，导致该银行提供的服务违反了美国对伊朗的制裁。布鲁克林的代理联邦检察官博克曼（Nicole Boeckmann）指出，孟晚舟签署暂缓起诉协议，意味她承认了她在对一全球金融机构的欺诈阴谋（scheme to defraud）中的主要责任，即她和其同事共同努力就华为在伊朗的活动，欺骗全球金融机构、美国政府和公众。

该报道称，惟在美国司法部发表的协议文件和附件中，对于孟晚舟的不实陈述最多只用了“不真实”（untrue）形容，而非欺诈阴谋或认罪之类的字眼，有观点质疑检方的说法才有欺诈嫌疑。

该报道说，华为未有置评，亦不会参与有关孟晚舟的协议，将继续抗辩该公司所面临的指控，但有分析指检察官将可利用孟晚舟承认误导的部分来对付该公司。