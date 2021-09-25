孟晚舟认错方能获释？ 美媒分析拜登政府遏制华为不会放松

在加拿大滞留近3年的华为财务长孟晚舟与美国司法部达成协议，今天终于获释得以返回中国。美国媒体认为孟晚舟案虽暂告落幕，但基于科技竞争，美国不会放松遏制华为。据纽时指出，孟晚舟获释不代表完事，美国司法部对华为公司的刑事控诉仍在，且美国检方可能会拿孟晚舟在协议里坦承不法的供词当证据，继续对付华为。

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据中央社今天引述报道称，华为财务长孟晚舟24日获释得以返回中国。美国媒体分析认为，孟晚舟案虽暂告落幕，但基于科技竞争，美国遏制华为的行动不会放松。

据“华盛顿邮报”指出，孟晚舟向美国检方承认，掩饰华为违反美国对伊朗的制裁而迳自与伊朗做生意。尽管孟晚舟为满足协议相关条款坦承不法，但在美方缓起诉里她不用认罪。

美国检方表示按缓起诉协议，司法部将向加拿大撤销引渡孟晚舟赴美受审，只要她这段期间遵守协议未再涉不法，美方会于2022年12月1日撤回对她控罪。

“华尔街日报”引述协议指出，人在加拿大的孟晚舟以视讯参加纽约布鲁克林的美国联邦法院庭讯，她坦承做错事以换取美方缓起诉并撤销对她电汇、银行诈欺等指控。

孟晚舟已在当地时间24日傍晚从温哥华搭机返国。

孟晚舟在一份4页的案情声明里坦承，她2013年向银行作不实声明，隐瞒华为与一间在伊朗营运子公司间的关系，以致银行违反美国制裁令为她们服务。

现年49岁的孟晚舟是华为创办人任正非之女，2018年12月加拿大应美国请求趁孟晚舟在加国转机时逮人，在美、中、加引发轩然大波。在加国法院撤销一切行动限制后，孟晚舟傍晚在法院外宣读一份声明，感谢亲友们这段时间相挺，称过去3年她的生活被搅得翻天覆地。

美国司法部2019年1月起诉孟晚舟，指控她涉及电汇与银行诈欺。知情人士透露，这段司法攻防期间，孟晚舟大多待在温哥华的豪宅，受法院指派的保安人员监控，大部分时间都是与法律团队讨论自己的案子、利用线上工具练习英文、作画与运动。

孟晚舟获释时值美中关系持续下滑，包括美国上周宣布与澳洲、英国建立AUKUS战略联盟并为澳洲建造核潜舰，以及美国总统拜登在华府与日本、印度、澳洲领袖举行四方安全对话（Quad）峰会。

多次参与美中瞩目法律案件的美国律师柯恩（Jerome A. Cohen）说：“希望它（孟晚舟获释）能开启一条解决诸多困扰美中问题的道路。”

华尔街日报早前披露，其实特朗普政府去年底时就与孟晚舟的律师讨论过类似协议，但当时因孟晚舟仍坚称没有任何不法而触礁。

一些呼吁对中国采取强硬立场的美方国安专家觉得，释放孟晚舟形同举白旗，还会被中国政府拿来说事。特朗普政府时代的白宫国家安全会议中国事务主任特宾（Matt Turpin）说：“我想北京会得出结论，即采取对应的扣押人质会有效，且华府一遇施压就会屈从。”

据“纽约时报”指出，历时3年之久的孟晚舟案得以落幕，表明拜登政府和中国能在重大争端里达成某种和解，然而拜登同时也在白宫首度与澳洲、日本、印度3国领袖会面，共谋抗中对策，显示美中仍处复杂的竞争阶段。

据该报道，孟晚舟案的意涵不光只是她个人能否获释，而在于美国力阻华为与中国主宰5G通联网络。华为已成美中两强高度竞争的象征，也彰显两国都决心将举国之力投入以赢得益发激烈的技术竞争。美国在特朗普主政时开始威胁或说服盟友不要购置华为设备。

据纽时指出，孟晚舟获释不代表完事，美国司法部对华为公司的刑事控诉仍在，且美国检方可能会拿孟晚舟在协议里坦承不法的供词当证据，继续对付华为。