支联会解散：京港官员齐声续追责 蔡耀昌吁当局阳光执法证合法

香港市民支援爱国民主运动联合会虽已议决解散，但并未换来当局口头上的宽容。保安局长邓炳强表明，违法团体不会因为解散便可免除刑事责任，当局亦会继续把支联会剔除于公司注册名单的行动；国务院港澳事务办公室亦发表声明，支持港府继续调查支联会涉嫌违法的行为，依法追究到底。支联会秘书蔡耀昌响应指，警方行动不由该会控制，但当局行动应在阳光下进行，至于有关行动是否合法合宪，港人自会监察。

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保安局本月10日发信支联会，指该会危害国家安全，将在听取该会辩解后，以决定是否在今(25日)天起的往后，向特首会同行政会议建议，把支联会从公司登记册中剔除。

正在监狱还柙的支联会副主席邹幸彤以个人身分在限期日回复保安局，否认警队国家安全处人员洪毅在建议书中对该会的指控及相关依据，指建议书中罗列支联会过去32年来所有的活动，均是「合法举行」，并往往获得警方及相关政府部门的大力协助，如提供场地、安排交通改道、发出不反对通知书等，但国安处如今将此等活动指为危害国安，岂非有指责同僚为协助危害国安之「共犯」之嫌？

邹幸彤又反驳国安处指1989年的「天安门事件」是一场意图推翻中共领导和颠覆中国的反革命暴乱，她强调，那是民主运动，绝不接受当局以「暴乱」为借口而合理化屠城责任。另外，对于国安处以「结束一党专政」和「建设民主中国」两个支联会纲领因为要求建立与宪法不相符的政治制度而危害国家主权，邹幸彤亦不敢苟同，她援引国家主席习近平亦曾修订宪法，把习近平思想写入宪法，又取消国家主席的任期限制，更大改国家机关的基本架构，其实都是在建立一个与旧宪法不同的政治制度，做法与支联会一样；而构思「一国两制」的邓小平，在国安眼里可能成了「无视宪法的法外狂徒」。

保安局长邓炳强今早出席电台节目时，没有回应是否接纳邹幸彤的解释，只是说会根据支联会的解释，向行政长官会同行政会议提交详细报告，由行会决定是否撤销支联会的公司注册有关行动与支联会解散是两回事，可同步进行。他续称，任何组织都有权自行解散，但若果组织有违法行为，不会因为解散而不需要负上法律责任。

港澳办发言人其后发声明，支持警方依法追究到底，又指支联会解散是「反中乱港」组织的必然下场，批评支联会提出颠覆国家政权的纲领，攻击抹黑以煽动民众对中共和中央政府的敌视甚至仇恨，以达到推翻中共的领导和社会主义制度的目的，所作所为，已严重危害国家安全。