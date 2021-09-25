海航案遭拘CEO谭向东曝是美国公民 麻烦了？

负债负债1.2兆人民币的中国海航正进行破产重整，创办人陈峰等原始股东股权已遭“清零”，陈峰及CEO谭向东双双被拘捕。据美媒指出，根据美国证券交易委员会资料，谭向东是美国公民。此事件是否会让习近平整肃的资本家的行动，演变成外交事件，亟待观察。

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整肃海航变外交事件？美媒彭博新闻曝料遭中国当局拘留的CEO是美国公民。

据自由时报引述《彭博》消息，根据2017年3月15日提交美国证券交易委员会文件中，谭向东被列为美国公民。《纽约时报》也曾报导，谭于 2019 年向香港监管机构提交的另一份文件显示，谭向东持有美国护照。

该报道称，目前美国驻北京大使馆未对此事置评。

正处于破产重整的中国海航于周五（24日）晚间声明，董事长陈峰和首席执行长谭向东因涉嫌犯罪在海南省被警方拘留，但没有提供涉嫌犯罪的细节。

该报道称，今日中媒只点出，“意外”在法国坠崖身亡的海航前董座王健与现任董座陈峰等高管，透过裙带关系，在海航大捞特捞。陈峰的弟弟在美国做航材生意，后来王健的弟弟王伟也进来。海航的航材可能贵30%左右，甚至到50%，飞机大概贵10%，价格越贵这些高管亲友团经手的手续费就越高。

该报道说，陈峰等高管及其家族是否在海航进行不当关联交易，尚待厘清。不过，中国海航长期被认为是中国国家副主席王岐山家族的金库，董事长陈峰又是王岐山人马，如今不仅股权遭清零，人也因违法犯罪依法强制，连带谭向东遭拖下水，外界认为这场斗争“水很深”。