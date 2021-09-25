美媒：前五角大楼官员警示台湾：你正处于极度危险中！

“台湾，你正处于极度危险中！”为特朗普政府规划国防战略的前五角大楼官员如此对台湾发出警示，原因是台湾面对的危险不仅来自中国，而且还有极大的可能“美国人不会为你而战”。提出这一警告的是曾于2017到2018年担任美国国防部策略及军力发展副助理部长的科尔比。

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几天前，24架中国解放军军机再次入侵台湾西南部防空识别区。一天前，台湾才正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。中国政府说，台湾是中国的一部分，中方“坚决反对”台湾加入任何官方性质的协议和组织。

据美国之音今天报道称，近年来中国对台湾使用被称为“灰色地带”(gray zone)的手段，以未达战争或冲突的军事、外交、经济和政治施压，试图以最大压力强迫台湾人民接受与其统一。

今年3月，时任美国印太司令部司令的戴维森上将(Adm. Philip Davidson)在国会听证会上警告说，中国可能在未来6年内对台湾采取军事行动，这个明确的时间线引发极大震撼，也加深了台海可能发生冲突的急迫感。

据特朗普政府2018年《国防战略报告》首席作者埃尔布里奇·科尔比(Elbridge Colby)认为，中国这种做法为美台安全合作带来极大挑战，因为台湾人不会愿意放弃自己的自主性（autonomy），中国对台湾再多的灰带手段都不会成功，也因为如此，中国的“最佳策略”将是使用“直接军事力量”达到其政治目的，美台都必须对此有所准备。

科尔比在新书“拒止战略”(Strategy of Denial)中，就为美国如何为此一可能性做准备提出他的看法。他认为，在撤出阿富汗之后华盛顿应该“像激光般聚焦亚洲”，建立一个组织松散的“联盟”来抗衡中国在地区的霸权扩张，阻止中国跨出西太平洋以日本、台湾及菲律宾为最前线的第一岛链。

曾于2017到2018年担任美国国防部策略及军力发展副助理部长的科尔比，上星期在全球台湾研究中心年会一场关于台湾安全防务的讨论中，更具体描绘了中国对台湾的“最佳策略”，也是他认为“最危险”的假想情况，那就是以封锁和轰炸侵略台湾，并以最快方式攻占并取得对台湾的控制，使美国来不及干预，然后在造成“既成事实”(fait accompli)后就能迫使美国、日本和澳大利亚等国家接受这个难以逆转的新现实。他说，这将是北京“最好的举措”。据科尔比称，“我必须告诉你们，这是非常真实、非常可能的最终结果，那就是美国和其他国家将会接受这个新现实。“

据该报道，虽然不久前芝加哥全球事务委员会发布的民调才说，如果中国侵犯台湾，有超过一半的美国人赞成派军防卫台湾，不过科尔比说，现实的情况是，一旦那种情形发生，美国总统的领导力和某些其他因素才是真正的关键，因为他从非正式调查看到的是，多数美国人对于“为台湾而战”没有兴趣。

“我要在这里强调的，尤其是对我们的台湾朋友，就是‘你正处于极度危险中！’这个危险不仅来自中国，而且还有可能最终美国人民会决定，代价和风险太高。”

科尔比说，这些话他是从非常严肃、也是台湾的友人那里听到的，所以他认为美台之间最好能彼此坦白，对台湾来说，最重要的是增加防卫开支，而且要用在对的军备上，因此他对蔡英文总统最近关于增加国防投资并且用于正确方向的宣布感到鼓舞，因为过去他曾面对台湾提出一些被认为不适合台湾真正防卫需求的采购要求，那使得武器采购的问题变成“毒害性”(toxic)的讨论。

科尔比也不赞同一些人认为，美国不应该告诉台湾应该购买何种武器的说法。“有些人说，我们不应该告诉我们的盟友应该买什么东西，我完全不同意那个说法，因为美国士兵、水手、飞行员、海警和陆战队员都将冒他们的生命风险，平民也在内，所以我们绝对有权利敦促，而且事实上我们也有责任敦促你们，依据符合我们共同利益的整体策略来形塑你们的军队。”

美国之音说，科尔比这种看法在美国政策圈、学界和防务人士中越来越普遍。

前白宫国安顾问奥布莱恩(Robert O’Brien)在上述年会的闭幕主旨演讲中也呼吁台湾必须加大对自我防卫的投资，不能只是依赖美国。他说，台湾正面临一个“非常恶劣的危机”，台北必须做更多才能对白宫的决策者，例如现任的国安顾问沙利文(Jake Sullivan)，在考量美国如何确保台湾继续保有民主和自由时更具说服力。

奥布莱恩说：“台湾必须保卫台湾，不能只依赖美国。 我们之前就有这个问题，欧洲一些国家和北约没有对自己的防卫做适当的投资，让自己冒着被俄罗斯侵略、霸凌或胁迫的风险。台湾真的必须开始行动采取一些这方面的步骤。蔡英文总统正在做一些这方面的事情，这值得赞扬，防务开支增加了，我们在那里也有一些很好的平台，不过台湾还必须做的更多。”

美国国家军事学院海洋战略退休教授伯纳德·科尔(Bernard Cole)也认为，台湾还没有为自己的防卫做最好的准备，但这却是美国总统决定是否在台海冲突时军事干预的重要考虑。

科尔最近在《全球台湾简报》发表文章呼吁台湾加快迫切所需的军事改革。他说，“任何美国总统在面对中国对台湾的武装攻击时将难以袖手旁观，但是否为台湾进行军事干预，几乎一定只有在台湾为保卫自己的领土做出最大准备时才会决定这么做，但目前还看不到这个情形。”