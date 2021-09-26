世界互联网新一届大会开幕

中国发起的世界互联网新一届大会今天开幕。今年的大会主题为“迈向数字（数位）文明新时代—携手构建网络空间命运共同体”。有别于去年因疫情缩小规模并以论坛的方式举行，今年采用“线上+线下”结合的方式举办。中国国家主席习近平贺信强调数位安全。

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据中央社今天报道称，中国发起的世界互联网大会今天开幕。中国国家主席习近平致贺信强调，中国愿和世界各国一起“筑牢数字（数位）安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。”

据中国央视新闻说，习近平在致贺信开头强调，数位技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。据新加坡指出，当前世界百年变局和世纪疫情交织叠加，“国际社会迫切需要携起手来，顺应资讯化、数字化、网络化、智慧化发展趋势，抓住机遇，应对挑战。”

习近平还强调，中国愿和世界各国一起，共同担起为人类谋进步的历史责任，“激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。”

中央社说，今年的大会主题为“迈向数字（数位）文明新时代—携手构建网络空间命运共同体”。有别于去年因疫情缩小规模并以论坛的方式举行，今年采用“线上+线下”结合的方式举办。除了有数十场论坛，借由网络传播，让中国与国外的与会人员，可在线上或线下平台，共同讨论全球网络相关议题。