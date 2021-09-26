中国国务院新闻办公室今天发表白皮书表示，“今日新疆，经济社会全面发展，社会大局持续稳定，各族人民安居乐业，人口发展均衡健康”，否认新疆有族群、文化灭绝之事。

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据中央社今天报道称，中国发新疆白皮书否认族群文化灭绝。“新疆的人口发展”白皮书全文近9000字，一半篇幅在阐述“关于境外反华势力炒作的几个问题”，文中说，70余年来，新疆人口快速发展，规模持续扩大，素质不断提升，“充分展现了在中国共产党领导下，新疆繁荣发展的光辉历程。”白皮书最后说，“境外反华势力编造所谓新疆‘种族灭绝’的欺世谎言，企图蒙蔽国际社会，误导国际舆论，阻遏中国发展进步，这种用心险恶的图谋注定不会得逞。”

据这份白皮书称，1949年后，新疆人口特别是少数民族人口数量快速成长，人口素质不断提升，人均预期寿命大幅提高。“今日新疆，经济社会全面发展，社会大局持续稳定，各族人民安居乐业，人口发展均衡健康。”

白皮书指出，新疆的人口发展正在向低出生、低死亡、低增长转变，是经济社会发展、政策法规实施、婚育观念转变等多重因素综合作用的结果，符合世界人口发展的普遍规律。白皮书还说，随着新疆社会稳定红利的持续释放，未来一个时期，新疆人口特别是少数民族人口将保持稳步成长，人口规模持续扩大，人口素质不断提高，人口流动趋于活跃。