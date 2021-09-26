中国科普杂志模拟解放军攻台：称003航母可突破第二岛链限制

据港媒称，9月26日，在中国舰船领域最具权威、发行量最大的科普杂志《舰船知识》模拟解放军攻台的情景，称解放军攻击能力受第二岛链限制，将导致与美国的旷日持久的战争，而中国下一艘配备电磁弹射器的航母或将扭转战略局面。

广告 继续浏览后续

据香港01今天报道说，中国内地科普杂志模拟解放军攻台，称003航母可突破第二岛链限制。该杂志说，中国大陆科普杂志《舰船知识》的最新文章模拟解放军攻台，并指出解放军新一代航母003航母可突破第二岛链，解除攻台限制。

据《舰船知识》文章分析指，虽然解放军的的攻击范围已扩展到第二岛链，但对关岛的攻击并不明智，因为这将不可避免地导致中美之间的长期冲突。相比之下，美国可以迅速部署军事资源，包括B-1B和B-52重型战略轰炸机。

但如果解放军的下一艘配备电磁弹射器和隐形战机的航母能够接近夏威夷，情况就会逆转，“到时候，台湾问题和西太平洋的未来，都与美国无关。”

虽然文章称目前解放军攻台存在侷限，但文章提出另一种可能的情况，首先是发射东风-16弹道导弹和东风-10A对地攻击巡航导弹，以瘫痪岛上的机场、预警系统和防空导弹基地。在第一轮导弹袭击之后，歼-16多用途战斗机将摧毁能够作为军用飞机跑道的小型机场和高速公路。文章称，由此产生的空中优势将最大限度地减少到那个阶段将穿越台湾海峡的解放军士兵的危险。

同时，中国新一代航母003型航母有最新消息传出。署名“谈笑看世间”的网民近期公布数张日期为2021年9月23日的航拍照片，其中显示为正在建造中的003型大型航母。相较此前8月30日披露的照片，此次003型航母最大的变化在于前甲板的第二部电磁弹射器出现工棚，表明其在弹射槽中安装用于电磁弹射器的精密装置。而同期，航母甲板中部的两个开口仍然存在，暗示航母动力系统的安装尚未完成。

据香港01说，而中国大陆为003型航母配套的多种设备已经开始测试或建造，如歼-15弹射型舰载机、空警-600舰载固定翼预警机、直-20海军型运输机等。此外，中国可能在FC-31基础上研制新一代隐形舰载机。