台湾陆委会批国民党新主席朱立伦不应昧于事实、迎合对岸主张

国民党主席选举结果昨天揭晓，由朱立伦胜出。习近平今天上午发贺电重申“九二共识”与反“台独”。朱立伦则在覆电表示，两岸人民同为炎黄子孙，深盼今后两党在“九二共识”“反对台独”基础上，求同尊异，增进互信融合，加强交流合作。台湾陆委会今天批评朱立伦不应昧于事实、迎合对岸主张。

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据中央社今天报道称，甫当选国民党主席的前新北市长朱立伦今天回复中共总书记习近平贺电时称，盼今后在“九二共识”等基础上求同尊异。

台湾陆委会批评朱立伦不应昧于事实、迎合对岸主张。台湾大陆委员会今天下午以书面形式表示，朱立伦甫当选国民党党主席，更应充分掌握台湾主流民意，不应昧于事实、迎合对岸主张，甚至把中共制造台海紧张、破坏现状的恶劣行径，归咎于民进党政府。陆委会表示，这种黑白不分的说法不仅反映其所带领的国民党，将自甘成为中共对台统战分化的头号对象，也等同预告国民党未来的两岸政策，将和台湾民意愈行愈远。

据陆委会指出，台湾的未来是由2350万台湾人民所决定。在野党应理解中共强制定义下“一中原则”的“九二共识”，已明确否定国家主权，一再以此为前提与中共互动，完全无法获得台湾民意的支持。

陆委会还表示，政府重申唯有透过政府处理涉及公权力与政治议题的两岸事务，才能确保国家最大利益。在野党任何交流事项必须合于政策与交流法规，并与政府共同团结捍卫国家主权尊严与台湾整体利益。