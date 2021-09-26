国民党选出新主席 习近平电贺 朱立伦即覆

前新北市长朱立伦当选国民党主席，中国共产党总书记习近平今天发出贺电；朱立伦则在回复电文中表示，深盼今后两党在“九二共识”、“反对台独”基础上，求同尊异，加强交流合作。此前习近平电贺中期望国共两党登高望远，坚持共同政治基础，坚守民族大义，戮力合作，为同胞谋福祉，为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。

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据中央社今天报道称，前新北市长朱立伦当选国民党主席，中国共产党总书记习近平今天发出贺电；朱立伦则在回复电文中表示，深盼今后两党在“九二共识”、“反对台独”基础上，求同尊异，加强交流合作。

国民党主席选举结果昨天揭晓，由前新北市长朱立伦胜出，中国共产党今天发出贺电，重申九二共识与反台独，并表示期望国、共两党合作，为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。

朱立伦在上午回复习近平的贺电中指出，两岸关系30多年来，在两党不断的努力推动下，各层面的交流合作获得相当良性的进展。惟近年来在民进党执政下，采取“去中”“反中”政策，改变两岸现状，造成两岸形势险峻，使两岸人民极度不安。

朱立伦表示，两岸人民同为炎黄子孙，深盼今后两党在“九二共识”“反对台独”基础上，求同尊异，增进互信融合，加强交流合作，让两岸关系和平发展继续前行。共同造福两岸民众，促进台海和平稳定。

据中央社说，国民党主席选举结果昨天25日揭晓，由前新北市长朱立伦胜出，中共总书记习近平今天26日发出贺电，重申九二共识与反台独，并表示期望国、共两党合作。

由于现任国民党主席江启臣在去年主席补选时，中国共产党未循往例发出贺电，外界高度瞩目朱立伦昨天晚间确定当选党主席后，中国共产党是否会发贺电。

朱立伦办公室今天上午证实，已经收到中共总书记习近平发贺电祝贺，朱办表示，稍后会对习近平的贺电内容回应。

据习近平的电文指出，过去一个时期，两党在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上良性互动，加强合作，顺应两岸同胞共同愿望，推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，成效有目共睹。

同时，内文也提到，当前台海形势复杂严峻，全体中华儿女要和衷共济、团结向前。期望两党登高望远，坚持共同政治基础，坚守民族大义，戮力合作，为同胞谋福祉，为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。

据中央社说，中国国民党主席25日改选，朱立伦共获得8万5164票，以45.78%的得票率当选国民党主席。