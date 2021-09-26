孟晚舟案：中国官方媒体说更必须实现高水平科技自立自强

中国华为首席财务官孟晚舟获释后离开加拿大回国，她乘坐的中国政府包机于周六晚间十点左右抵达深圳机场。中国驻加拿大大使丛培武同机陪同，显示这是国家行为。 稍早人民日报对此发表评论称，中国必须“实现高水平科技自立自强”。

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据路透社报道称，华为孟晚舟乘中国政府包机抵达深圳，官媒称中国必须实现高水平科技自立自强。身穿红裙的孟晚舟走下飞机后发表感言，她哽咽地说，“我终于回家了”。她没有戴口罩，但与记者和欢迎人群保持了社交距离。她随后将按检疫要求进行核酸检测。

中国驻加拿大大使丛培武同机陪同，显示这是国家行为。 中国外交部发言人华春莹周六晚间称，孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治迫害事件，目的是打压中国的高技术企业。对孟晚舟“欺诈”的指控纯属捏造。

该报道称，人民日报稍早就孟晚舟回国发表评论文章指出，“我们必须坚定不移走自己的路，百折不挠办好自己的事，实现高水平科技自立自强。”

加拿大法官周五签署了孟晚舟的释放令，取消保释条件，近三年一直软禁在温哥华家中的孟晚舟终于重获自由。官员们稍早表示，孟晚舟已与美国检察官达成协议，此举让她得以离开加拿大，并缓解中美之间的紧张关系。 就在同一天，加拿大总理特鲁多告诉记者，两名被中国拘留了1,000多天的加拿大公民已经离开中国领空，并将于周六早上抵达加拿大。

路透社说，在2018年温哥华警方应美国要求逮捕孟晚舟后不久，加拿大人康明凯(Michael Kovrig)和迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)在中国被拘留。北京方面始终坚称这两起案件没有关联。