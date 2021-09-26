孟晚舟：习近平把我的事放心上 俩迈克尔：特鲁多夜色机场拥抱低调相迎

重获自由的华为财务长孟晚舟25日搭机返回中国大陆深圳，获得英雄式欢迎，中国央视也全程转播，并声称是北京外交的一大胜利。反观在孟晚舟获释后，北京立刻释放的两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）则低调搭机返国，据彭博新闻说，凸显加拿大无端被卷入美中对抗的无奈。消息称，加拿大派遣了军队专机前往迎接康明凯与斯帕弗。

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据雅虎今天引述彭博新闻报道说，一样获释两样情！孟晚舟获英雄式欢迎，2加拿大人低调返国。

据彭博资讯说，康明凯和斯帕弗25日黄昏抵达卡加利（ Calgary）机场，加拿大总理杜鲁多前往接机，在停机坪上拥抱两人，加拿大驻美大使鲍达民（Dominic Barton）也陪同两人返国。

2018年12月1日，中国大陆国家主席习近平与当时的美国总统特朗普在阿根廷的G20高峰会后举行“特习会”，就在同一天，加拿大应美国要求逮捕孟晚舟。当时特朗普正在与中国打贸易战，华为也是美方锁定的目标。因此，一般认为孟晚舟在“特习会”同天被捕，美方向北京施压的意味浓厚。

孟晚舟被捕后，北京把矛头指向加拿大，在几天之内以间谍罪名逮捕两名加拿大人，并开始禁止加拿大农产品输往中国。

据该报道，特鲁多原本为亲中派，中国为了孟晚舟被捕一事与加拿大交恶，加拿大的“两个迈克尔”（康明凯和斯帕弗的英文名字都是迈克尔）一直被北京扣留，更是加国的外交污点，并成为前不久加国国会选举，特鲁多被反对派攻击的焦点。

该报道称，美加为兄弟之邦，两国有引渡条约，特鲁多在美方压力下以司法独立为由不便插手孟晚舟案，但台面下肯定会想方设法营救两名加拿大公民。特鲁多与特朗普关系不睦，与美国民主党和现任总统拜登的交情好多了，现在加拿大两名“外交人质”获释，对加国而言，因为屈服于美国的压力而导致自己的国人被扣留近3年，本来就不是什么光彩事，当然不会大肆庆祝。