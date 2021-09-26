马斯克参加互联网世界大会对华示好 中国有名企与会显示整肃过关？

美国特斯拉执行长马斯克在中国世界互联网大会开幕式上发表讲话，向北京方面保证，在前所未有的经济动荡背景下，特斯拉将致力于在中国的投资和扩张。美国商界领袖与阿里巴巴和小米等中国企业共同参会，可能在一定程度上有助于恢复常态。

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据雅虎引述彭博今天的新闻说，在周日26日的峰会上开幕式上，中国副总理刘鹤宣读中国国家主席习近平给大会所发的贺信，习近平称中国愿同世界各国一道，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障。

在江南水镇乌镇举办的世界互联网大会2014年迄今已举办了八届。

该报道说，近期被任命为英特尔公司执行长Pat Gelsinger和今年夏天刚刚就任高通公司执行长的Cristiano Amon也远程参与了此次活动。在为期11个月旨在遏制大型科技公司力量的运动中，美国商界领袖与阿里巴巴和小米等中国企业共同参会，可能在一定程度上有助于恢复常态。

据马斯克说，“我们很高兴特斯拉为加强数据管理而发布了一系列法律和法规，”马斯克通过视频表示， “特斯拉已经在中国建立了一个数据中心，将我们业务产生的包括生产、销售、服务和收费在内的所有数据本地化，”他首次具体说明了要在本地存储的信息种类。 “数据保护不仅是一个公司要面对的问题，也需要所有行业参与者共同努力。”

彭博新闻说，这是马斯克在10天之内第二次称赞中国是“数字化全球领导者”，马斯克并在周日补充说，特斯拉将继续扩大对中国的投资，并“希望为构建一个利益共享、责任共担、治理共享的数字化未来做出贡献。”