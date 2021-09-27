中国外交部坚称俩迈克尔与孟晚舟不是一回事：申请取保候审

两年多前在中国被逮捕的两名加拿大人康明凯、迈克尔·斯帕弗已于周末返回加拿大。中国外交部新闻发言人华春莹周一表示，“两人以身患疾病为由提出申请取保候审”，中国相关法院依法批准；而孟晚舟事件同康明凯、迈克尔案件的性质完全不同。

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加拿大法官周五签署了华为首席财务官孟晚舟的释放令，取消保释条件，近三年一直软禁在温哥华家中的孟晚舟终于重获自由。而加拿大总理特鲁多周五告诉记者，两名被中国拘留了1,000多天的加拿大公民已经离开中国回国。据中国外交部今天说：两名加拿大人以疾病为由申请取保候审，与孟晚舟事件性质完全不同。

据路透社今天报道称，中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上称，“（取保候审）经有关部门确认和专业医疗机构诊断，并由加拿大驻华大使提供担保，中国相关法院依法批准取保候审，” 华春莹并重申，“孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治迫害事件，目的是打压中国的高技术企业。”

加拿大总理特鲁多周五告诉记者，两名被中国拘留了1,000多天的加拿大公民已经离开中国回国。斯帕弗是一名商人，与加拿大前外交官康明凯一起被指控犯有间谍罪，当时正值加拿大于2018年底逮捕华为高管孟晚舟之后，令中加两国关系紧张。

路透社说，加拿大法官周五签署了华为首席财务官孟晚舟的释放令，取消保释条件，近三年一直软禁在温哥华家中的孟晚舟终于重获自由。