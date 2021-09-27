中国缺电蔓延威胁下调GDP 上海也传断电引担忧官方急澄清

受电力供应不足、煤炭等价格大涨及“能耗双控”政策等因素影响，中国多地限电，企业工厂也被迫停工。充满不确定的电力短缺问题将拖累经济成长，多家机构已就此下调中国经济成长预测。上海传出9月27日到10月3日计划停电，引起不少担忧，“拉闸限电”蔓延至上海。官方对此强调，是正常的计划检修公告，无需过分解读。

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据中央社今天报道称，中国缺电，多家机构下调经济表现预测。该报道引述香港经济日报消息，中国国际金融股份有限公司认为，煤炭供给不足导致的电力短缺，其实自7月以来便已对生产带来影响，可能今年内都难以消除。中金国际预计，“能耗双控”政策对中国第三、四季经济增速的影响，约在0.1至0.15个百分点。此外，由于上游涨价对中下游盈利空间的挤压加剧，今年内生产者物价指数（PPI）年增可能在9%以上，而货币政策将保持稳中偏松。

野村证券27日的报告表示，江苏、浙江、广东等经济重镇采取的严格限电措施，可能导致近日将发布的制造业采购经理人指数（PMI）降至荣枯线50以下。野村上周也将今年中国经济成长预测由8.2%下调至7.7%，原因是工厂在停电和环保政策下暂停营运。

该报说，9月中国官方及财新制造业PMI将于本周出炉，官方制造业PMI会否跌破荣枯线备受关注。8月的官方及财新制造业PMI分别为50.1及49.2。

据摩根士丹利经济学家则预测，中国今年接下来时间若都依目前速度减产，第四季经济成长将减少约1个百分点。

中国加强能耗双控，各地都传出限电停产。上海传出9月27日到10月3日计划停电，引起不少担忧，“拉闸限电”蔓延至上海。官方对此强调，是正常的计划检修公告，无需过分解读。

中央社引述上观新闻、澎湃新闻消息，近日一份“9月27日—10月3日上海计划停电通知”文件在中国的社群平台流传，其中不少区域社涉及商业用电与民生用电，由于近日中国多个省市采取限电、停产，因此造成舆论担忧，“拉闸限电”是否已经蔓延到了上海。

据中国国家电网上海公司今天强调，是正常的计划停电公告，主要是为了设备计划检修、配电网改造等，因此对特定区域，在特定时段内实施的停电，无需过分解读。