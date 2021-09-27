中国“限电”议题直奔热搜已打败华为孟晚舟返中消息

中国近来危机重重，不仅先面临恒大集团在金融市场掀起的浪潮，现在还得面对南方的江苏、浙江、广东以及东北的辽宁等地，陆续传出电力短缺的问题，且冲击持续扩大。因此，“限电”议题强势取代了“华为公主”孟晚舟返中讯息。据了解，除了广东倡议办公场所 3 层楼及以下停止使用电梯、江苏路灯都关掉、东三省也开始对居民大限电。

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据新头壳报道称，因中国内地多地持续限电，广东省能源局和广东电网有限责任公司今 (26) 日联合发布倡议书，呼吁节约用电，要求各级党政机关、事业单位带头绿色节能办公，空调温度不低于 26℃，办公场所 3 层楼及以下停止使用电梯。

据广东省还表示，各市已启动有序用电预案，省内多地工业企业“开三停四”甚至“开二停五”错峰用电，对企业正常生产经营活动带来一定影响。广东当局表示，将全力增加电力供给，保障广东省电煤供应，预计电力供应紧张将逐步得到缓解。

据该报道，另外据《人民网》报道，今年 2 月开始受供应紧张形势影响，部分煤炭品种价格不段上涨，东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆蓋集中签约仪式 9 月 25 日在北京举行，签署的煤炭中长期合同涉及国内主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，此举将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到 100%，盼能确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。

有国家电网客服工作人员表示，本次东北限电确实限制了居民用电，主要是因为东北地区已经首先对非居民执行有序用电，但是在执行后仍存在电力缺口，目前整个电网有崩溃的危险。为了不扩大停电范围，造成大面积停电，才采取对居民限电的措施。

新头壳说，据了解，在微博“#东北限电”的相关话题，有 2.2 亿浏览和 15.6 万讨论，远取代孟晚舟返中讯息，奔上热搜。也有不少网民在微博怒骂：“10度左右，你给我停电”。还有不少网民抱怨：“快把东北炸了，助助兴”、“苦一苦百姓就过去了”。