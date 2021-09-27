公安部罕谈港务：严打颠覆渗透 粉碎港版「颜色革命」

中国内地部门将加强介入香港事务，公安部罕见就香港事务公布工作，部长赵克志在昨(26日)天的党委（扩大）会议上强调，要切实履行好公安机关承担的各项涉港工作职责任务，会议强调，要支持港府打击「港独」激进势力、追究黎智英等反中乱港骨干分子的犯罪行为，并严打境内外敌对势力的颠覆渗透活动和「黑手」，坚决粉碎港版「颜色革命」的图谋，并持续提升公安机关涉港工作的能力水平。

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根据香港《基本法》中国内地部门不参与香港事务，早前已把北京的港澳办和驻港的中联办剔除在外，但公安部昨日的扩大会议却罕见讨论香港议题，并就此高调对外公布，而身兼中央港澳工作领导小组副组长的赵克志表明做好涉港工作，预示政法系统会更公开地加强涉港事务角色扮演。

据公安部公布，会议指出，两年多来，面对香港「修例风波」中的「激进暴力犯罪行为」，公安机关支持香港警方严正执法和司法机构惩治暴力犯罪分子，为「香港实现由乱及治的重大转折作出了重要贡献」，随着时势和粤港澳大湾区建设的加速推进，「爱国者治港」原则必将得到「更加严格的落实」。

会议又说，面对「新形势新任务」，公安机关要「积极作为」，继续全力支持港府和纪律部队维护香港大局稳定、依法打击「港独」激进势力和追究黎智英等「反中乱港」骨干份子的犯罪行为。会议呼吁与会者要发挥斗争精神，严防和严打境内外敌对势力的各种「捣乱破坏颠覆渗透」活动，坚决斩断敌对势力危害国家安全的「黑手」，坚决粉碎港版「颜色革命」的图谋，维护国安和利益，全面准确贯彻「一国两制」和落实中央对香港「全面管治权」，加强破解深层次矛盾问题的研究谋划，不断提升公安机关涉港工作能力水平。