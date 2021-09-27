华尔街大佬替中国传话？传前高盛总裁访中 密会韩正并赴新疆

华尔接向来对中国市场兴致盎然，传出前高盛总裁约翰桑顿（John Thornton） 在拜登气候特使凯瑞（John Kerry）于8月31日访中前，抢先前往北京密会中国国务院副总理韩正，不仅不顾白宫反对，前往新疆参访，还建议中国将美国要求其在2030年达成碳达峰的英文说明，从“by 2030”改成“before 2030”，以此安抚美国。

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据自由时报今天引述消息报道称，华尔街大佬替中国传话？前高盛总裁访中密会韩正。据《南华早报》披露，自新冠疫情爆发以来，中国采取锁国政策，将大多数外国人拒于国门之外，前高盛总裁John Thornton却在今年8月下旬访问北京，成为中南海座上宾，在美中领导人之间扮演传递讯息和政策立场的角色。

该报指出，John Thornton的中国行密会了中国副总理韩正，在6周的行程中，双方就气候变化、新疆人权以及美中恢复双边会谈的条件交换意见。该报透露，John Thornton访中前，曾与白宫官员说明了中国之行，该官员2度要求John Thornton千万不要前往新疆参访，忧心这会被外界误以为华盛顿认可中国对新疆的镇压政策。

但，John Thornton似乎不在放在心上，依然安排新疆的参访行程，据悉还得到韩正的赞赏，韩正要John Thornton转达新疆参访心得给美国国会议员，要美国莫对中国采取“双标”，韩正辩称，中国对新疆的治理是“反恐”，非违反人权。

该报道称，另外，韩正还告诉John Thornton，中国将很快宣布停止补贴海外燃煤电厂计划，并将逐步关闭中国国内现有的燃煤电厂，这是拜登政府对气候谈判提出的2大关键要求。John Thornton则表示，能理解中国不会屈服于美国要求其在2030年达到碳达峰目标，因此，建议中国将给予美国的英文书面说明从“by 2030”改为“before 2030”，先安抚美国。