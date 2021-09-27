台湾说它需要远程精准武器来威慑中国

台湾国防部周一表示，以特别预算采购飞弹、高效能舰艇等武器，是因应当前敌情的应对作为，目前装备发展已达到远距、精准与机动力的目标。台湾国防部长邱国正今天在立法院接受质询时还指出，2,400亿台币的采购内容，皆是既有且技术成熟的武器装备。

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据路透社今天报道称，台湾国防部长说，台湾目前装备发展已达到远距、精准与机动力的目标。台湾国防部长邱国正在立法院接受质询时指出，2,400亿台币的采购内容，皆是既有且技术成熟的武器装备，以能快速提升战力为着眼，因应当前敌情严峻是主要原因。

邱国正针对台湾自制的飞弹性能表示说，“装备发展一定要打得远、精准，且要有机动力，让敌人一出动就可以感应到我们有准备。”

针对中国大陆战机9月以来已有103架次进入台湾西南防空识别区活动一事，邱国正表示，这与中国7-9月为例行年度与远航训练有关，此外，只要有外国机舰经过东海、台海与南海，一定逢舰必跟。他表示，中国有意将南海划入防空识别区，因此频繁进出台湾西南空域，但台湾不会坐视让此成为事实，应处措施也包括以舰载防空飞弹追监，如此将可形成较大压力。

台湾在一份关于中国军队的年度报告中对中国的能力做出了异常严酷的评估，称他们可以 "瘫痪 "台湾的防御，并能够全面监控其部署。邱国正说，重要的是台湾人民意识到他们面临的危险。

报道说，当被问及在发生战争时，中国会首先攻击什么时，邱国正回答说，会是台湾的指挥和通信能力。邱国正说，"在这一点上，中国共产党人的能力已经迅速提高。他们可以破坏我们的指挥、控制、通信和情报系统，例如，固定的雷达站肯定会首先受到攻击，" 他说，"所以我们必须是移动的，隐蔽的，能够改变位置的。"

台湾行政院日前通过“海空战力提升计划采购特别条例”草案，将以最多2,400亿台币采购飞弹、高效能舰艇、海巡舰艇战时武器加装等，期限将至2026年底；此仍将送立法院审议。

路透社说，针对台湾增加国防支出，中国外交部发言人赵立坚此前表示，台湾是中国的一部分，中国必须统一，也必然统一。这一历史大势是任何人、任何势力都无法阻挡的。