因人口忧虑 中国或要限制堕胎

中国政府或出台措施，以减少非医学需要的堕胎。法新社说，或因为中国这个世界上人口最多的国家正在试图提高其出生率并鼓励夫妇生育更多孩子。

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据法新社今天报道称，中国政府发布了关于妇女性健康的新准则，指出卫生专业人员应 "促进婚前检查、孕前检查 "并 "减少非医学需要的堕胎"。

中国官方目前还没有提供关于其实施的细节。

与亚洲其他大部分地区不同，堕胎在中国是合法的，而且非常容易实施。但是，在几十年的独生子女政策和对男婴的传统偏好之后，严格的控制旨在防止导致性别失衡和遗弃女童的性别选择性堕胎。

面对对中国人口结构越来越多的担忧，中国自2016年以来逐渐放宽了限制，允许所有中国人生育第二个孩子，但此举没有成功恢复出生率。今年5月底，中国将限制政策提高到每对夫妇三个孩子。

三周前，中国最新的十年一次的人口普查结果显示，人口增长急剧放缓，到2020年底中国人口统计为14.11亿，人口老龄化速度超过预期。根据人口普查，与2010年的上一次统计相比，人口增长了5.38%（或平均每年增长0.53%）。这是自1960年代以来最小的增长。

去年，中国出生人数降至1200万，而2019年还为1465万，这一年的出生率已是1940年代末以来的最低水平（10.48‰）。

据法新社，但是，大多数年轻的中国人不愿意生三个孩子，因为工作时间长或交通，住房和抚养孩子的成本高，而且他们自己往往是独生子女，必须照顾自己年迈的父母。中国生育率已降至每名育龄妇女1.3个孩子，这远远低于更替水平，但中国当局已承诺在教育和卫生方面采取措施，鼓励家庭发展。