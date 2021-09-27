日美澳印对华存在温差 日媒称邻国警惕全面冲突

美国总统拜登24日邀请日本、澳大利亚和印度各国首脑到访华盛顿，实现首次面对面的“四边机制”（Quad）首脑会谈。与成功控制新冠疫情并在全球各地迅速扩大影响力的中国对抗的联盟色彩鲜明。另一方面，会谈中也能看出美国与日印的温差，后者希望避免与地理上邻近的经济大国中国出现全面冲突。

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据共同社报道称，日美澳印对华存在温差，邻国警惕全面冲突。

就各有所想的四国通过会谈有何成果？共同社报道称，对于将重心从阿富汗转向中国的美国而言，与中国的距离感和政治状况各异的四国就定期举行首脑会谈达成协议可谓重大成果。8月驻阿美军撤退失败的记忆犹新，美方有意“以Quad的成功加以掩盖”（美政府相关人士语）。

立场差异最为显著的是不愿与邻国中国出现决定性关系恶化的印度。在美方看来，印度的立场“稍微靠后”（相关人士语），因此印度总理莫迪的出席必不可少。虽然对日本首相菅义伟在决定辞职后罕见访美也出现了批评意见，但为拉拢印度，面对面会谈而非像3月那样举行视频会议是势在必行的。因此美方也有必要邀请菅义伟前往。

美国作为考虑到中国的安全保障机制，于本月15日刚刚宣布与英澳建立“AUKUS”。紧接着召开Quad会议，也折射出希望留下抗衡中国“广泛合作”（外交人士语）印象的意图。

据该报道称，对华关系显著恶化的澳大利亚总理莫里森则致力于消除“军事同盟”的色彩。澳方计划在AUKUS框架下部署核动力潜艇，连核电站都没有的国家将拥有核潜艇一事引发广泛担忧。首脑会谈后的记者会上，莫里森几乎不提安保问题，即使被媒体反复追问“向中国传达的讯息”，也是通过搪塞满混过关。

过去20年，澳大利亚对作为出口目的地的中国过度依赖。各国要求调查新冠疫情起源的过程中，澳大利亚成为中国反制的目标。研究国际关系的悉尼大学副教授袁劲东指出，这是一个使澳大利亚无需单独面对中国的多边平台。

印度将于10月底重启因疫情蔓延于今春暂停的疫苗出口，抗衡以“疫苗外交”提升影响力的中国。莫迪表示欢迎称“Quad将大大帮助印度太平洋地区的各国”，另一方面他缺席了美国副总统哈里斯与日澳印首脑的会议，显露出温差。

据共同社说，对于必将中长期与中国对抗下去的日本而言，多边合作体制的确立是“非常欢迎的”（外务省干部语）。菅义伟身边人士总结称“作为首相的存在感保持到了最后一刻”。正由于存在沦为“跛脚鸭”的担忧，访美的邀请成为救命稻草。然而，日本复杂的处境并未改变。菅义伟曾表示“我们不会建立对华包围网之类的”，正如其所言，日方希望避免对华关系恶化以及经济受到负面影响。官邸消息人士指出“日本的处境很难”。新首相的手腕面临考验。