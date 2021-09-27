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缓断电危机 吉林称释放煤炭产能加大进口煤采购

中国开采煤炭报道图片 © 网络照片

作者： 小山 4 分钟

近日东北三省因供应缺口导致居民用电受限受到关注，吉林省副省长吴靖平表示，要从落实与蒙东煤矿中长期供煤协议，加大进口煤采购，组织省内煤矿安全释放产能等多方面增加煤煤炭供应，全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。