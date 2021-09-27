缓断电危机 吉林称释放煤炭产能加大进口煤采购
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近日东北三省因供应缺口导致居民用电受限受到关注，吉林省副省长吴靖平表示，要从落实与蒙东煤矿中长期供煤协议，加大进口煤采购，组织省内煤矿安全释放产能等多方面增加煤煤炭供应，全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。
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据路透社今天报道称，吉林省副省长说，要释放煤炭产能加大进口煤采购，最大可能避免拉闸限电。据吉林省政府新闻办官方微信号“吉林发布”周日引述吴靖平指出，要“电网公司要科学精准调度，确需停电限电，要提前告知居民做好准备，引导企业单位避峰错峰用电，......确保储备煤足量达标，做到采暖期电煤不断供、暖气不停供。”
他强调说，发电企业要千方百计增加供给，减少停机检修，确保用电高峰时段发电能力，同时统筹风光新能源顶峰出力。要制定应急预案，防止发生系统性区域性长时间集中停电事件。
东北另一省份--辽宁也同样面临着电力短缺问题。人民网周日报导，由于风电骤减等原因，辽宁电力供应缺口增至严重级别，启动三轮II级有序用电措施；辽宁省工信厅、国网辽宁电力公司要求，加强有序用电执行情况监督检查，最大可能避免出现拉闸限电。
路透社说，中央层面，国家能源局副局长任京东近日带队赴宁夏、陕西，深入生产建设一线，对煤炭、天然气增产保供进行现场调研督导，要求地方和企业压实保供责任，进一步挖掘增产潜力，突出保障发电、供暖等民生用煤，促进经济社会平稳运行。
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