两岸关系：蔡英文“说”了什么？朱立伦“炒”什么？

国民党主席当选人朱立伦昨天发文，指总统蔡英文在担任陆委会主委期间曾称“台湾没有空间与可能性去逃避一个中国”，台湾陆委会今天回应，这是刻意断章取义的歪曲解读。

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蔡总统说了什么？中央社今天报道称，陆委会与朱立伦针锋相对。国民党主席当选人朱立伦昨天发文，指总统蔡英文在担任陆委会主委期间曾称“台湾没有空间与可能性去逃避一个中国”。民进党指出，这在2015年时已炒作过，蔡总统当时严正澄清从未有过如此说法，如今朱立伦再度刻意操作陈年老调的乌贼战。

朱立伦昨天在脸书（Facebook）贴文，指蔡总统过去有“台湾没有空间与可能性去逃避一个中国”等主张，“请陆委会看清楚蔡英文总统的两岸主张是什么，先做功课，再对外发言！”国民党现任主席江启臣则称，蔡总统既然曾有相关主张，就出来好好面对“一中”问题。

台湾大陆委员会今天以书面形式指出，在野党对于蔡总统及两岸政策的发言，一味扭曲来满足其政治操作，刻意忽略发言脉络、当前中共强制施压台湾以及20多年来两岸时空环境巨大变迁，这是违反民主民意，更是配合中共对台的政治施压。

陆委会表示，回溯蔡总统自2000年担任陆委会主委开始，其两岸政策的理念及主张明确且一贯，并以维护两岸关系和平稳定为最高目标。

陆委会说明，2000年8月，时任主委蔡英文在“国会助理大陆政策及两岸关系研习营”应询时回应，“一个中国”是必须面对的问题、没有空间或逃避的可能；主要是凸显北京方面极为僵化的对台政策，故而特别强调这并非两岸关系的一切。

据陆委会表示，两岸关系无法改善的最根本关键，是中共始终不愿务实面对中华民国；其主张的“一中原则与九二共识”，就是“中华人民共和国与一国两制”，完全没有台湾的生存空间。

据该报道，民进党今天也透过新闻稿指出，面对两岸关系，蔡英文总统与民进党始终坚持“获得支持不冒进、面对压力不屈服”的原则，政策稳健可靠。据民进党指出，朱立伦选前批评对手“红统”不可行，选后亟欲收到对岸贺电，与中共唱和“共谋统一”；称自己亲美，但对政府促进台美正常交流政策却大力反对。这样人前人后的态度实在让人不敢恭维。