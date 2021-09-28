中国抢先台湾申请加入CPTPP 台湾有质疑经济部内部消息走漏？

台湾22日以“台澎金马个别关税领域”名称申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），民进党立委蔡易余今天(27日)在经济委员会质询时质疑，中国抢在台湾之前申请加入CPTPP，怀疑是内部消息走漏，呼吁经济部进行调查。

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据新头壳报道称，中国抢先台湾申请加入CPTPP，绿委质疑内部消息走漏。立法院经济委员会星期一邀请农委会主委陈吉仲、经济部长王美花等相关部会首长列席，就“加入CPTPP对台湾产业的冲击－定位、时程规划与因应”报告。据蔡易余质询时指出，中国在这时期提出要申请CPTPP，让他相当纳闷，是否因为台湾要申请CPTPP，因此中国赶在台湾前面申请。

该报道称，王美花回应，这不予置评。

据蔡易余认为，经济部应进行内部调查，是否有内部消息走露的可能，让中国知道台湾申请的时间，才让他们在诸多不利的条件下，仍要进行早台湾几天申请CPTPP的政治动作；不过，王美花并未回应。

新头壳说，至于加入CPTPP对台湾影响，王美花说，台湾是高度外贸导向，不仅有关税问题，还有供应链问题，还能让大家看到台湾是国际一员，这对台湾很重要。