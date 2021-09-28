中国称全面小康 国务院今发白皮书

中国国务院今天发布“中国的全面小康白皮书”。中国国务院新闻办公室上午专门为此举行记者会，公布这本全面小康白皮书的内容，并称这是中国政治文明和社会文明“协调发展的小康”，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧和中国力量。

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据中央社今天报道称，中共总书记习近平宣布中国完成全面脱贫，步入小康社会后，中国国新办今天发表“中国的全面小康白皮书”为这项宣布背书，并声称这是政治文明和社会文明“协调发展的小康”。在订下2020年全面脱贫的目标后，习近平先是在今年2月25日宣布，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，完成了消除绝对贫困的艰巨任务；此后并在7月1日中共百年党庆大会上宣布，中共“在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题”。

该报道引述中国官方消息说，中国国务院新闻办公室上午专门为此举行记者会，公布这本全面小康白皮书的内容。

据白皮书说，全面建成小康社会是“迈向中华民族伟大复兴的关键一步”。中共100年来团结带领中国人民，从“小康之家”到“小康社会”，从“总体小康”到“全面小康”，从“全面建设”到“全面建成”，小康目标不断实现，小康“梦想成为现实”。

这本白皮书提到，中国的全面小康，是“物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的小康”；是不断满足人民日益成长的多样化、多层次、多方面需求，不断促进人的全面发展的小康；是“国家富强、民族振兴、人民幸福，多维度、全方位的小康”。白皮书又说，不让一个人掉队，不让一个区域落下，不让一个民族滞后，体现了“实现人的全面发展和实现全体人民发展的有机统一”，体现了实现“共同富裕”的社会主义本质要求。

报道指白皮书声称，中国始终把自身发展置于人类发展的座标中，始终把中国人民利益与各国人民共同利益结合起来，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。而中国全面建成小康社会，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧和中国力量。