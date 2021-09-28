中国官方的光明日报今天发表评论说，一些男艺人被浓妆艳抹，使“阴柔”成为男性追逐对象，是文娱领域的乱象。据中央社今天称，继娘炮后，浓妆的“花美男”恐将成为中国官方下波整治对象。

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整治下一波？据中央社今天报道称，中国官媒矛头指向浓妆花美男。一篇由中国传媒大学教授曾庆瑞撰写的文章指出，中国一些导演把根本不懂表演的俊男靓女弄进剧组，一番“浓妆艳抹”后，用表情包表演等手段，制造出一大批劣质影视文化产品在各种平台播出，在社会上刮起一阵阵“歪曲审美的不正之风”。

该文章说，在综艺节目领域，一些男艺人成天顶着烟薰妆，抹着色彩浓烈的口红，染著各种奇奇怪怪颜色的头发，不仅以此为美，还受到无数粉丝的追捧。同时，一些实习生被经纪公司和节目组带偏，每次表演出场都化著精致的妆容，一时间“阴柔”竟成了男性追逐的方向。

这篇文章强调，萤幕上的“中华男儿”形象本应是“硬朗刚毅”的。但受日韩“练习生”文化影响后，反而开始描眉画眼，变得“阴柔妩媚、矫揉造作”。此外，偶像练习模式还向未成年人族群延伸，一些未成年人签约经纪公司，经过一番“浓妆艳抹”包装后，被送上各式各样的舞台。文章还提到，本来正处于价值观形成时期的青少年族群，难以分清孰是孰非，在网络平台和经纪公司的摆布下，形象变得不伦不类。

据该报道，据这篇文章指出，去掉异化标签不是“剃个头、留着胡须”就行，抹掉脂粉气也不仅仅是卸个妆就成。这些文娱领域的“乱象”都需要从“畸形审美”上找到突破口，多管齐下，正本清源。