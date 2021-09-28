中国多地“限电”措施正在引发中国A股上市公司“停工潮”，上周以来，已经有超过10家上市公司发布“临时停产、限产”公告。化工、煤炭等高能耗板块和个股周一重挫亦体现市场对于这波“寒潮”的担忧情绪。

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据路透社报道称，中国限电令引发上市公司停产潮。据分析人士指出，中国限产限电这一供给侧冲击带来的影响可能被市场低估了，并料这场冲击波可能会蔓延并影响全球市场。

湖南黄金周一公告称，其三家子公司因受限电影响将临时停产、减产，恢复生产时间暂时无法确定。该股周一盘中最大跌幅近9%，最终收跌近6%。中国金岭矿业、金浦钛业周一双双跌停；迎丰股份、利民股份、晨化股份等跌幅介于4-8%之间。这些公司此前陆续发布停产公告称，原因则基本上指向上级政府部门“能效双控”要求。中证A股资源产业指数周一盘中一度大跌5.5%，日终收跌4.63%。

据海岛资产董事长张锐对路透表示，“首先，能耗双控影响的肯定是能源消耗较大的矿产开采、生产制造型企业，其次是电力缺口比较大、城市密度较高的地区。”张锐称，如果限电的影响偏长期，随着价格传导也会影响消费类产品的成本。

华鑫证券分析师严凯文对路透表示，他认为限电政策在一定程度上是针对外贸企业、产业链做出的一个“主动性防守”。他指出，中国高价进口煤炭、大宗商品，然后以低利润甚至是零利润生产后再出口到美国，而美国用印出来的钱向中国买商品，这会导致中国出现输入性通胀，实际上大量的利润都放在了海运和原材料成本上面。

野村证券首席中国经济学家陆挺认为，这一供给侧冲击带来的影响可能被市场低估了。他预计，这场冲击波可能会蔓延并影响全球市场，全球都将感受到纺织品、玩具、机械零部件的供应收紧，关于中国的热点讨论预计不久将从“恒大”转变成“电力短缺”。

由于电力紧张，野村已经将中国三、四季度经济同比增速预估下调至4.7%和3%，今年全年GDP增长预测从8.2%下调至7.7%。

据该报道，中国国家主席习近平上周表示，中国将不会在国外建设新的燃煤发电项目，加强了中国应对气候变化的承诺。尽管没有提供更多细节，但是根据该政策的实施情况，此举可能会大大限制发展中国家燃煤电厂的融资。

据中信证券在近日研报中指出，从经济客观运行状态来看，后续随着海外供应恢复，全球供需缺口预计收窄，中国出口自然会回落，这就意味着今年工业高增导致的能耗高增是不可持续的。即使能耗双控目标不发生大的调整，等到工业回归常态增速后，能耗指标也将更加宽裕，行政性限产限电行为可能自然会减少。