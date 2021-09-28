印度媒体透露，100多名解放军士兵上个月越过北阿坎德邦巴拉霍蒂边境，来到距离中印化定边界约5公里的巴拉霍蒂附近牧场，停留时间约3小时。本次解放军在印度巡逻队抵达前即先行撤离，并未碰面。该报道指控解放军离开前损坏包括桥梁在内的部份基础设施。

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据新头壳今天报道称，中印边境争议再起！印媒指百余解放军、55战马越境，撤离前毁坏桥梁设施。

由美国、日本、印度和澳洲4国组成的“四方安全对话”(Quad)日前才在美国白宫举行领袖会谈；但今天(28日)印度媒体就报导，100多名解放军士兵上个月越过北阿坎德邦巴拉霍蒂边境，撤退前损坏部份基础设施，其中包括一座桥梁。为中印边界情势再添紧张气氛。

印度媒体《经济时报》(The Economic Times)报道称，8月30日有超过100名解放军士兵和55匹军马越过屯军拉山口，来到距离中印画定边界约5公里的巴拉霍蒂附近牧场，停留时间约3小时。由于当地为非军事区，解放军的出现引发当地人的注意，回报附近印军边境巡逻部队。但解放军在巡逻队抵达前即先行撤离，但传闻撤退前损坏包括桥梁在内的部份基础设施。

据该报指出，巴拉霍蒂来并不是中印主要的边境争议爆发点，但回溯过去历史，1962年爆发的中印边境战争，巴拉霍蒂就是最早被跨界入侵的地区，所以印度方面对此十分在意。该报还指出印度军方已在附近增加军队部署防范意外。