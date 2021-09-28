北京也限电 中国电网赶紧解释

中国各地近来大举限电，号称“天子脚下”的北京日前因为官方一项检修公告，引发众多北京人担忧。中国国家电网北京市公司今天紧急声明，指检修是常规工作，首都电力供应充足。消息说，此前上海也宣布多日限电，官方解释是常规检修。

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据中央社今天报道称，号称“天子脚下”的中国北京市，日前由中国国家电网北京市公司发布计划检修停电公告，引起北京人强烈忧虑恐慌。据中国国家电网北京市公司今天紧急声明，指检修是常规工作，首都电力供应充足。

然而，界面新闻报导，中国国家电网客服人员面对询问所作出的回复是，“煤电价格居高不下，导致发电厂出力下降，供需形势紧张。国家电网将坚决落实国家要求，积极应对近期电煤紧张导致的电量缺口”。

综合中国国家电网北京市电力公司及国家电网总公司“网上营业厅公告”等2项来源，北京市部分地区自9月27日至10月8日间将“计划检修”导致停电。至于范围则涵盖城区、朝阳、海淀、通州、门头沟、房山等6个供电局的部分辖区。

其中，位在北京市中心区的前门街道办事处草厂西社区居委会辖区内，就有洪福同乐胡同的9座院落将于29日上午7时至傍晚6时停电，长达11小时，最受外界瞩目。其他诸如望京及市区外围一些城乡结合部的社区，也将在上述期间停电4至11小时不等。

据报道指出，中国国家电网列举的停电类型，可分为计划停电、故障停电、违约停电、有序用电停电、窃电停电、欠费停电、临时停电等。而这次北京涉及的停电则为“计划停电”。

中国国家电网对“计划停电”的定义是，因为某种原因可能造成某地区范围内电力线路供电中断，电力公司根据上级指示，在某时间段对特定地区内实行停电的措施。

不少北京市民看到上述公告及报导，在网络上奔相走告，纷纷表达“连北京都要限电啦”、“天子脚下也敢拉闸”、“电缺到这个地步了吗”、“看来充电宝（行动电源）要多买几个，再不行买蜡烛”。

报道称，面对民众高度关切及质疑，中国国家电网北京市电力公司今天发表紧急声明，首先表示近期国内个别省分出现限电情况，部分媒体和电力客户针对“北京停电计划”等网络讯息表示担忧。声明指出，网络传播的计划停电安排讯息，源于官网对9月27日至10月3日（国家电网总公司“网上营业厅公告”公告为9月28日至10月8日）的“计划检修公告”。声明说，“计划检修”是一项常规工作，目的主要是进行设备日常检修运维和电网升级改造，确保北京市电网安全可靠运行。目前北京市电网“供应充足，平稳有序，可确保满足全市用电需求”。