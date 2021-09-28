华尔街日报透露孟晚舟与美国达成获释交易始末

华尔街日报今天引述美国官方发言人帕莎其周一表示，拜登9月初与中国国家主席习近平通话时，曾向习近平施压，要求释放两名加拿大人，习近平则提到了孟晚舟案件。稍后，温哥华当地时间上周五下午4点30分，一架搭载华为技术有限公司首席财务官孟晚舟的中国国航(Air China)波音777W客机从温哥华起飞。同一时间，两名被关押在中国的加拿大男子也乘飞机离开了北京。据该报称，孟晚舟立场的改变为美国检方获得她对一些不当行为的承认奠定了基础，也给加拿大促成两名公民离开中国带来转机。该报道没有提及孟晚舟何以改变立场，同意承认她在2013年就华为与其控制的一家在伊朗运营的公司之间的关系向一家银行做了不实陈述，导致该银行提供的服务违反了美国对伊朗的制裁。

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据该报道称，这一看似经过周密安排的“换俘”行动解开了中国、美国和加拿大之间关系中一个备受关注的症结。据美国司法部官员和接近孟晚舟法律团队的人士称，这背后是孟晚舟的法律立场发生了巨大转变，从而在上周初促成了谈判的突破。

知情人士透露，中国上周末还允许2018年以来被禁止出境的美国人Cynthia Liu和Victor Liu返回美国。

这些官员和另一些人士说，孟晚舟同意改变几年来的立场并承认一些不当行为，这启动了一系列旨在确保商人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)和离岗的加拿大外交官康明凯(Michael Kovrig)返回加拿大的一系列程序。一位知情人士称，这两名加拿大人的获释很仓促，他们直到在北京登机前几分钟才被告知要回家了。

虽然孟晚舟获释的交易消除了美中之间的一个关键隐患，显示了两国紧张关系中的一个务实层面，但两国在从技术和人权到中国领土主张等许多方面仍然存在矛盾。

在孟晚舟上周归国后，中国官媒将她标榜为民族英雄，并将她的获释归功于“中国人民不畏强权、反对霸权的强大意志”，与此同时几乎没怎么提及对两位加拿大人的释放。而据一些知情人士称，事实上，华为管理层数月来一直在为孟晚舟的获释悄悄做准备。中国政府的代表没有回应记者的置评请求。

根据白宫新闻秘书帕莎其(Jen Psaki)周一对记者表示，拜登(Joe Biden)政府此前已将针对华为案件的裁决权交给司法部。帕莎其称：“我们有一个独立的司法部，该部门作出了独立的决定，执法决定。与此同时，我们在推动释放两名加拿大人方面都是公开的、无任何遮掩。”

2018年12月孟晚舟在温哥华转机时，加拿大方面应美国当局的要求拘捕了她，布鲁克林联邦法院指控她涉嫌电汇和银行欺诈罪，与华为在伊朗的业务有关。这件事发生仅一周多后，中国就拘捕了上述两名加拿大人，随后指控他们犯有间谍罪，这引起了加拿大及其盟友们的不满，声称这两名加拿大人是被当作人质扣押，身处常常是很苛刻的环境。这两名加拿大人否认自己有任何不当行为。

华尔街日报说，这篇关于后续谈判的报道是基于对美国司法部官员和了解孟晚舟和华为做法的人士的采访。

据华尔街日报说，孟晚舟团队从2020年春天开始与包括职业代理监督人员在内的美国司法部官员讨论她的案件可能的解决方案。华为的律师和管理人士也出席了其中许多会谈。虽然他们在2020年的大部分时间里继续谈判，并在孟晚舟在加拿大被拘押的第二年接近尾声和特朗普(Donald Trump)政府即将离任时进行了大量讨论，但双方的分歧仍然很大。

美国检方坚持要求孟晚舟承认起诉书中对她的指控事项，即不到10年前在华为与其控制的一家在伊朗开展业务的公司的关系上误导了银行。这些银行为可能违反美国对伊朗制裁规定的价值数亿美元交易进行了清算。孟晚舟继续坚称自己没有任何不当行为。孟晚舟在公开及私下场合都否认了上述指控，她的盟友称她是人质。美国司法部解决此案的底线是，孟晚舟必须承认此案的症结所在：华为故意欺骗了一家银行。

拜登就任美国总统后，孟晚舟的法律团队再次与司法部官员联系，以保持在新政府任下沟通的渠道畅通。在拜登政府执政期间，相关谈判继续由相同的司法部监督人员推动。

据一位知情的美国驻华律师称，到了今年春末，孟晚舟和她的父亲、华为创始人任正非对于此案久拖不决愈发感到沮丧，于是他们加强了法律和公关团队。

5月份前后，William Taylor加入孟晚舟的律师团队之后相关谈判加速推进，Taylor被介绍加入这个团队的明确任务就是看他能否达成一份协议。

司法部官员坚持之前的底线，即孟晚舟承认他们所指控的事项。他们还明确表示，愿意将孟晚舟一案与针对华为的案件分开处理。

据帕莎其周一表示，拜登9月初与中国国家主席习近平通话时，曾向习近平施压，要求释放两名加拿大人，习近平则提到了孟晚舟案件。她说：“两位领导人谈到了这些个人的案子，但没有就此进行谈判。”

9月19日，相关协商取得了突破性进展，Taylor首次传达孟晚舟愿意承认不当行为，并发送了一份她准备承认事项的草拟文件。上周五孟晚舟案延迟起诉协议所附事实陈述正是基于这份草拟文件。根据该协议，孟晚舟承认她在2013年就华为与其控制的一家在伊朗运营的公司之间的关系向一家银行做了不实陈述，导致该银行提供的服务违反了美国对伊朗的制裁。

司法部官员说，检方自身也有动机想要达成协议。他们认为，孟晚舟可能会继续提起引渡相关上诉，这可能会使这场争斗拖延数年。根据加拿大法律，政府官员也可以最终决定结束这一进程。

这些官员称，如果孟晚舟被美国陪审团定罪或认罪，检方最终会得到与她同意的事实陈述基本相同的结果。一些受到类似电汇和银行欺诈指控的被告人也几乎没有面临监禁，司法部官员们表示，检方感觉达成协议的效果，相当于孟晚舟到了布鲁克林他们最终可以期待之结果的85%。

司法部官员们说，他们没有面临以任何特定条件解决此案的压力，尽管美国国务院和加拿大官员讨论了解决方案的潜在影响。司法部高级官员还指示该团队像处理其他案件一样处理此案，而不要考虑围绕此案的地缘政治因素。

在9月19日Taylor转达孟晚舟的让步时，司法部官员告诉美国国务院和加拿大相关部门，该团队或许能够解决此案。

加拿大驻美国大使希尔曼(Kirsten Hillman)在接受加拿大电视台采访时表示，美国司法部谈判的动向促使中国政府考虑释放这两名加拿大人。

加拿大驻美国大使希尔曼说，“中国政府的决定表明，继续拘留这两名加拿大人不再符合他们的利益，”希尔曼向加拿大的CTV Network表示。“所以他们开始与我们在北京的官员进行商谈，安排让上述两人离开的相关事宜。”

就在布鲁克林的一名法官批准延期起诉协议两个多小时后，孟晚舟在一队运动型多用途车(SUV)的陪同下前往温哥华机场的主航站楼，此处聚集了一大批中国外交官和华为管理人员，随后，身着黑色波点连衣裙的孟晚舟登上了飞机。

华尔街日报说，孟晚舟飞往中国的航班起飞几分钟后，康明凯和斯帕弗在北京登机。渥太华当地时间上周五晚上8点45分，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)在渥太华的国会山宣布，该飞机已飞离中国领空，康明凯和斯帕弗就在这趟回国的航班上。

中国表示，康明凯和斯帕弗获准保外就医。与其他宽大处理不同，保外就医在中国不需要法院批准。上周六上午，二人乘坐的飞机降落在阿拉斯加州安克雷奇的一个美军基地。加拿大空军的一架飞机将他们带到艾伯塔省的卡尔加里，在那里，他们受到了特鲁多的迎接。

当地时间上周六晚，当孟晚舟乘坐的中国国航包机降落深圳时，她已经换上了一件飘逸的红色连衣裙。人群挥舞着中国国旗欢迎她回来，深圳最高的建筑亮起了中文标语：“欢迎孟晚舟回家！”她的父亲没有出现在机场。

据该报道，孟晚舟抵达中国几个小时后，一架加拿大飞机将康明凯送到多伦多，他的妻子和妹妹在停机坪上迎接了他，现场只有几名记者。康明凯看上去面色苍白，身形消瘦。他走到记者面前说：“我非常感激能回家。”