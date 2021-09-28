哈佛大学经济学教授预言恒大如破产中国经济增长将降至2%

中国房地产业龙头恒大濒临破产，长期关注中国房地产问题的国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家、哈佛大学经济学教授罗格夫（Kenneth Rogoff）指出，恒大的问题可能不会演变成中国版的“雷曼兄弟”金融风暴，而是整个中国经济仰赖房地产增长的模式即将破灭，中国年经济增长率跌至仅有2%的痛苦状态。

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罗格夫向《巴隆周刊》（Barron's）表示：中国长期以来养成极度依赖房地产拉动经济的模式，房产相关产品与服务占国内生产总值（GDP）的29%，高得不正常，而且中国市面上已经有巨量的空房子存货，外界质疑，人均所得仅有德国、法国四分之一的中国，怎么负担得起跟德、法一样贵的房价？

西班牙与爱尔兰当年在遭遇金融危机前夕，曾达到这样的状态，而当初发生次级房贷风暴的美国，最高时也只有15%的GDP仰赖房地产。

中国的经济成长正在放缓，新冠肺炎疫后出现的反弹复苏快要结束，此时经济丧失任何动能的冲击都会很大。因此恒大一旦倒下，拖垮整个中国房市，北京当局很难无缝接轨找到其他的增长来源拉动经济。罗格夫指出：假设中国经济未来12个月的GDP成长率，本来就可能因为房市放缓从6%降到4%，这时恒大倒闭冲击房地产业，使中国GDP成长率再掉1到2个百分点，中国GDP成长仅剩2%，将难以创造足够工作，陷入痛苦的经济状况。

罗格夫说，恒大不会是中国的雷曼时刻，北京有办法强行快速处理破产问题，不像正常民主国家破产诉讼常要缠讼数年，但是恒大带走的房地产经济动能难以单靠中央指令就可补上。