太阳能电池板与美国争议：世贸裁决不利中国 北京批错误且危险

就美国限制从中国进口太阳能电池板的措施争议，世贸组织一个专家组做出了有利于美国的裁决，驳回了中国的所有四项主张，称美国的措施并未违反全球贸易规则。中国上周表示，将就这一裁决提出上诉。中国昨天批评世贸组织的裁决是“错误且危险的”。

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据路透社报道说，中国称世贸组织针对美对华太阳能电池板进口限制的裁决是“错误且危险的”。根据中国代表团发出的一份声明，在这次非公开会议上，中国代表对专家组报告中有关中国产品给美国太阳能行业造成系统性损害的结论深表关切。

中国周一抨击世界贸易组织(WTO)就美国限制从中国进口太阳能电池板的措施作出的裁决，称这是“错误且危险的”。中国批评说，“这份专家组报告向世贸组织成员国发出的错误且危险的信号将导致保护措施被滥用，从而严重破坏基于规则的多边贸易体系，”声明补充道，并称这项裁决可能会鼓励保护主义。

中国的上诉并不会马上得到回应，因世贸组织最高争端解决机构由于没有足够的法官，目前处于停摆状态。

美国前总统特朗普的政府阻止了该机构法官的任命，导致其职能陷入瘫痪。

据该报道称，美国代表在周一的同一场会议上表示，“美国感到失望，尽管有压倒性证据表明中国的非市场行为造成了破坏性影响，但中国现在仍决定对专家组的报告提出上诉。”