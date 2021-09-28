孟晚舟获释后 被困中国3年多的两个美籍华裔姐弟获准离境返美

路透社报道引述一名美国官员表示，自2018年起遭禁止离开中国的两个美籍公民，已于本周末返回美国。报道说，北京的这一释放行动是在美国检方与华为财务总监孟晚舟达成延缓起诉协议、让孟晚舟在上周五返国后实现的。

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路透社报导，两名美籍姐弟辛西亚．刘（Cynthia Liu）与维克特．刘（Victor Liu）在中国待了3年多之后终于回到美国。过去3年多，他们尽管没有面临任何刑事诉讼，但受到所谓“出境限制”，而被禁止离开中国。他们的父亲刘昌明（Liu Changming）是一名前银行高管，因被控涉嫌诈欺受到中国通缉，目前仍然在逃。

报道说，对这两个美籍公民的放行，是在美国检方与中国电讯巨头华为就财务总监孟晚舟案上周达成协议，孟晚舟在加拿大受羁押近3年的后返回中国之后实现的。

在孟晚舟被允许返国消息之后，遭中国关押被控犯有间谍罪的两名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）与斯帕弗（Michael Spavor）也获释，搭机返回加拿大。北京始终否认逮捕两名加拿大人与孟晚舟案有关。

在华盛顿，白宫发言人周一表示，与北京之间没有有关换囚的协议，但在9月9日总统拜登与中国国家主席习近平通电话时曾提到他们的案件。

美国司法部表示，对孟晚舟案做出的裁定是作为独立机关所做的决定。

另据报道指，美国国务院发言人就周末返美的两位美籍公民说：“我们欢迎辛西亚与维克特昨天回到美国。”，“我们将持续为在中国遭任意拘留与受到强制离境禁令约束的所有美国公民发声” 他同时说，美国驻上海领事馆职员协助安排了辛西亚与维克特两人离境。