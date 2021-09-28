瑞士要与中国交涉假货问题

瑞士联邦院希望更好地保护“瑞士”品牌，将“泛滥的中国假冒产品”抵挡在国门之外。瑞士联邦委员会应与中国最高政治层面就此进行接洽。瑞士议会要求政府出面与中国国家“最高政治机构”进行交涉。中国必须在国内外的相关政策上做出明确表态，打击造假行为。

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据瑞士新闻报道说，瑞士政客希望就假货问题与中国交涉。据该报道，9月23，瑞士联邦院以27:7，1票弃权的投票结果，批准了外交事务委员会(APK-S)提出的一项建议。该委员会发言人Thomas Minder说，尽管迄今为止做了诸多努力，但每天仍有数千个来自中国和香港的假冒商品包裹抵达瑞士。据经合组织的一项调查显示，2018年，瑞士因中国假冒商品而造成的销售损失超过44.5亿瑞郎，珠宝和钟表业受到的影响最大。

因此，外交事务委员会希望“迫使联邦出面解决这一问题，”Minder表示，这意味着，并不只是简单地销毁假货，而是要出面与国家“最高政治机构”进行交涉。中国必须在国内外的相关政策上做出明确表态，打击造假行为。

不过该报道称，中国做出了改进。而且对于瑞士联邦来说，该问题已解决，司法部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)说，中国已经做出了具体的改进。例如，中国现在要求所有与“瑞士”有关的品牌注册必须得到瑞士联邦知识产权局(IGE)的批准，而且现在已有成效。

然而，她也强调，现在网上贸易的巨大增长的确给海关带来了巨大挑战。在瑞士，所有小型包裹中的一半来自中国或香港，这就需要严格的把关。海关可以通过“DaziT”转型系统更好地“武装”起来，更有效、更精准地进行排查。这位司法部长表示，联邦对于打假问题十分重视。

根据瑞士联邦委员会的信息，自2017年以来，滥用“瑞士”商标的案例有了明显的下降。2017年之前，瑞士联邦知识产权局每年要对约100例“滥用”瑞士商标事件提出异议，2019年只有4例，2020年14例。

该报道说，现在该提议已经移交国民院进行下一轮讨论。